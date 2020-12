Clarissa Metzler überzeugt in der Bundesliga

Auch wenn die Saison im Kunstturnen – wie in allen anderen Sportarten auch – in diesem Jahr anders als zuvor war, kann Clarissa Metzler zufrieden zurückblicken. Die Aulendorferin, die für den SSV Ulm 1846 an die Geräte geht, beendete mit ihrer Mannschaft die Saison in der 2. Bundesliga auf dem dritten Platz. Die 16-Jährige Spitzenturnerin behauptete sich damit trotz erschwerter Trainingsbedingungen mit ihrem jungen Team unter den besten Mannschaften aus Deutschland.

Clarissa Metzler ging mit dem SSV Ulm II in Karlsruhe und Mannheim an die Geräte. Metzler, die im vergangenen Jahr noch die Bronzemedaille am Schwebebalken bei den deutschen Jugendmeisterschaften gewann, zeigte einmal mehr ihre Stärke am Schwebebalken. Nachdem ein Wettkampf im November in Dresden coronabedingt abgesagt wurde, war der dritte Platz in der Gesamtwertung sicher. Den ersten Platz belegte der TSV Tittmonig vor TuG Leipzig. Die junge Aulendorferin, die am Studienkolleg St. Johann in die zehnte Klasse geht, hielt mit ihren Einzelleistungen gut mit den Mannschaftskameradinnen aus der 1. Bundesliga mit.