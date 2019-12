Clarissa Metzler streckt sich zum Erfolg

Clarissa Metzler, die junge Spitzenturnerin aus Aulendorf, die im Leistungszentrum Ulm für den SSV Ulm 1846 in der Bundesliga turnt, darf zufrieden sein mit ihrer Saison 2019. Im Frühjahr startete sie ihre Saison mit zweiten Plätzen am Balken, Sprung und Stufenbarren bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Beim internationalen Spieth Cup holte sie die Bronzemedaille im Mehrkampf und qualifizierte sich für die deutschen Jugendmeisterschaften.

Bei diesem Wettkampf im Mai turnte sich das oberschwäbische Talent unter die besten Nachwuchsturnerinnen Deutschlands. Am Schwebenbalken wurde Metzler überraschend Dritte hinter den Chemnitzerinnen Emma Malewski und Lara Hinsberger. Mit dieser Bronzemedaille gelang Clarissa Metzler der Vorstoß in die nationale Spitze der Nachwuchsturnerinnen.

Danach wurde die Kaderturnerin des Schwäbischen Turnerbundes (STB) für den Deutschlandpokal in Gau- Odenheim nominiert. Bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft wurde die Aulendorferin Vierte, in der Gesamtwertung kam der STB auf den zweiten Platz.

Auch in der Bundesliga gab es für Metzler Erfolge. Sie startete in der dritten Bundesliga für den SSV Ulm 1846. Es gab vier Bundeligawettkämpfe, bei denen der SSV bereits nach dem zweiten Wettkampf die Tabelle anführte. Clarissa Metzler war eine der Leistungsträgerin in der Ulmer Mannschaft und zeigte beständig gute Leistungen. In Buchholz (Hamburg) und Potsdam wurde sie sogar im Vierkampf eingesetzt. Ihre Stärken zeigte sie nicht nur am Schwebebalken und Stufenbarren, sondern auch am Boden und am Sprung. In Potsdam wurde sie Siebte in der Einzelwertung der Bundesliga. Zusammen mit ihren Mannschaftskolleginnen des SSV Ulm 1846 feierte sie zum krönenden Abschluss des Jahres 2019 mit dem Meistertitel den Aufstieg in die Zweite Bundesliga.