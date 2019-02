Clarissa Metzler startet wieder in der Bundesliga

Die Kunstturn-Bundesliga der Frauen startet am Wochenende in die neue Saison. Im hessischen Dillenburg sind die ersten Bundesligawettkämpfe. Die aus Aulendorf kommende Nachwuchsturnerin Clarissa Metzler wird in der Bundesliga wieder für den SSV Ulm 1846 an den Start gehen.

Im vergangenen Jahr wurde der große Bundesligakader des SSV Ulm in zwei Kader unterteilt. Das Ziel der Schwaben war, eine zweite Mannschaft in der Bundesliga zu etablieren. Deswegen startete das Aulendorfer Nachwuchstalent in der vergangenen Saison in der Regionalliga des SSV Ulm und turnte sich mit ihrer Mannschaft souverän auf Platz eins. Mit dem Meistertitel zog Clarissa Metzler mit ihrer Ulmer Mannschaft verdient in die Bundesliga ein.

Am 11. und 12. Mai findet der diesjährige Höhepunkt für die SSV-Turnerinnen statt. Der zweite Bundesligawettkampf des deutschen Spitzensports wird im heimischen Ulm in der Kuhberghalle ausgetragen. Schon jetzt laufen laut Mitteilung die Vorbereitungen des SSV für diesen Heimwettkampf. Zunächst gilt es aber, in Dillenburg zu überzeugen.