Chorverband hofft auf Neustart im Herbst

Die Delegierten des Oberschwäbischen Chorverbands (OCV) haben bei einer digitalen Mitgliederversammlung die Weichen für die Zukunft des Verbandes gestellt.

In einer Zoom-Videokonferenz trafen sich die Funktionäre des Verbandspräsidiums, mehr als 75 Delegierte aus den Vereinen schalteten sich virtuell zu, um mitzudiskutieren und vor allem ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Möglich wurde dies durch eine auf Initiative mehrerer Chorverbände – darunter auch der Schwäbische Chorverband – entwickelte neue Wahlsoftware. Nach einer kurzen Einführung wurden die Teilnehmer durch das Team von „ProStimme“, einem Unternehmen des Schwäbischen Chorverbandes, zugeschaltet.

Achim W. Schwörer, Präsident des OCV, sagte bei der Begrüßung der Vereinsvertreter, dass er den persönlichen Kontakt zu den Delegierten vermisse. Trotzdem sei es für das Präsidium eine Herzensangelegenheit, für die Vereine in dieser schwierigen Zeit da zu sein. Er hoffe, dass ab Herbst wieder Leben in die Vereine einkehrt, falls man mit der Probenarbeit wieder beginnen könne.

Dass mit dem heutigen Tag die Ära des langjährigen Geschäftsführers Eugen Kienzler, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, zu Ende geht, sei eine Zäsur in der Historie des OCV, so Schwörer. 20 Jahre im Präsidium, davon 15 Jahre als Geschäftsführer, sei ein Zeugnis von Verbundenheit zum Chorgesang. Aber nicht nur in diesem Gremium, sondern an vielen anderen Schnittstellen habe sich Kienzler eingebracht. Er denke da an die 125-Jahr-Feier des OCV im Jahre 2010, als Chorvorstand des OCV-Männerchores und als Organisator zahlreicher Chorreisen der OCV-Chöre. Für diese Verdienste werde Kienzler nach der Pandemie in einem würdigen Rahmen zum Ehrenmitglied ernannt, so der Präsident.

In seinem letzten Bericht als OCV-Geschäftsführer blickte Kienzler auf seine Zeit beim OCV zurück. „Als designierte Nachfolgerin hat sich meine bisherige Stellvertreterin Andrea Ewert bereits bestens eingearbeitet“, sagte Kienzler und fügte hinzu: „Ich danke Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren und für Ihr Engagement für den Chorgesang. Mein besonderer Dank gilt allen Präsidiums- und Beiratsmitgliedern für die gute und, ich glaube das darf ich sagen, erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Verbandschorleiterin Anne-Regina Sieber erinnerte an die hoffnungsfrohe Hauptversammlung 2019. Niemand habe ahnen können, dass das Jahr 2020 so ganz anders verlaufen würde. „Plötzlich ist Singen gefährlich und singen in einer größeren Gruppe oder gar im Chor ist seit einem Jahr unmöglich geworden“, so Sieber. „Zum Glück hatten wir einen sehr schönen Sommer und so haben sich immer mehr Sängerinnen und Sänger in kleinen Gruppen im Freien getroffen, um zu singen und den sozialen Kontakt zu halten.“ Es sei erstaunlich, wie kreativ da manche Chöre waren. „So wie es aber derzeit aussieht, werden wir noch lange aushalten müssen, bis wir uns wieder in gewohnter Form zu einer Chorprobe treffen können“, stellte Sieber fest. Und wenn es dann so weit ist, werde der Neustart nach Corona viele besondere Herausforderungen mit sich bringen. „Wir vom OCV werden alles tun, um Sie und Ihre Chöre bei ihrem Neustart zu unterstützen“, versprach die Verbandschorleiterin.

Verbandsjugendchorleiterin Birgit Barth blickte mit etwas Optimismus auf den Herbst. Sie plane, nach den Sommerferien die Einladungen zum Chorjugendwochenende in Ochsenhausen zu verschicken. Schatzmeister Franz Zinser berichtete von einem positiven Ergebnis. Aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen seien die Ausgaben stark zurückgegangen. Bei der Abstimmung über die Verwendung hierfür war die Mehrheit der Delegierten für den Verbleib beim OCV zur Verwendung für Starthilfen und Schulungsangebote nach der Pandemie.

Bei den anstehenden Wahlen wurden die neue Geschäftsführerin Andrea Ewert und Pressereferent Klaus Haid für drei Jahre sowie Vizepräsident Erwin Gering und Schriftführer Alois Cornely für ein Jahr mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt. Die Hauptversammlung 2022 findet in Vogt statt.