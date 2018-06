Chorkonzert im Innenhof des Studienkollegs

Sein traditionelles Sommerkonzert hat der Chor des Studienkollegs St. Johann Blönried am 19. Juni gegeben. Die Gäste genossen den lauen Abend im rosenumrankten Innenhof der Schule und lauschten dem vielstimmigen Auftakt zum Konzert. Dazu hatten die Sänger sich im Schulhaus rundherum auf etliche Fenster im ersten Stock verteilt, was einen ganz besonderen akustischen und optischen Reiz für das Publikum ergab. Die Zeit, die der Chor brauchte, um wieder auf der improvisierten Bühne vor den Zuhörern zu sein, nutzte Christoph Dorn, langjähriger Leiter des Schulchores, für die Begrüßung der Gäste: Eltern, Mitschüler, Lehrer und eine Reihe von ehemaligen Schülern und Chormitgliedern.

Im Programm folgten einige Stücke von John Rutter, die Chor und Chorleiter besonders am Herzen liegen. Genau dies war wohl der rote Faden des Konzertabends: Der Chor präsentierte vor allem seine Lieblingslieder. Und dies nicht ganz ohne Grund. Denn wie in jedem Jahr nahm Christoph Dorn auch an diesem Abend im Rahmen einer kleinen, aber feinen Soiree Abschied von den Abiturienten des gemischten Schulchores. Anders als in den vorigen Jahren wurde aber noch eine „zusätzliche Person“ verabschiedet – so Thomas Unglert, stellvertretender Schulleiter St. Johanns, in seiner kleinen Dankesrede.

Christoph Dorn beendet zum Schuljahresende seine Tätigkeit als Musiklehrer an der Schule und so gestaltete sich der Abend auch zu seinem Abschiedskonzert. Thomas Unglert bedankte sich für das jahrelange Engagement für den Schulchor: „Ich habe großen Respekt vor der Leistung als Komponist, Arrangeur, Dirigent und Texter – denn das alles warst du bei jedem Musical.“

Jeder bekommt ein kleines Geschenk

Zur Farewell-Tradition bezüglich der Abiturienten gehörte es stets, dass jeder vom Chorleiter ein kleines Geschenk zur Erinnerung an eine spannende, ereignisreiche Zeit im Schulchor bekam. Und für jeden gab es ein anerkennendes Wort oder einen kleinen Scherz mit auf den Weg. In diesem Jahr sind es 23 Sängerinnen und Sänger aus dem Abiturjahrgang, die teilweise schon seit der Unterstufe mit dabei waren, einige kamen aber auch erst recht spät dazu.

Sie alle blicken gerne zurück auf viele grandiose Musicalaufführungen, Konzerte, Gottesdienstgestaltung und auch so manche Chorfreizeit. In der Reihenfolge der Verabschiedung: Elias Maier, Jona Enzinger, Linus Enzinger, Julian Pfeiffer, Ferdinand Hagmann, Esiri Erharhagen, Lotte Pfleghaar, Hanna Schmidt, Amrei Schöntag, Cara Angerer, Lea Unglert, Hanna Resch, Nadine Libal, Sarah Herz, Silvana Henschke , Klara Kegler, Veronika Seeger, Jule Weiß, Ann Kathrin Finger, Manuela Kühne, Elena Gruber, Sandrine Buck, Anna Esenwein.

Als Abschluss wurde das Gospel „Peace like a River“ gesungen, das dem Abend als Motto diente. Für Chor und Chorleiter gab es am Ende Standing Ovations.