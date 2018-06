Chorgesang trifft Blechbläserklang

Der Liederkranz Aulendorf, die Chorspatzen der Grundschule und ein Blechbläserquintett der Stadtkapelle laden am Sonntag, 24. Juli, um 18 Uhr zur Serenade in den Schlosshof. Solisten sind Constanze Schmid, Stefan Straub und Hansjörg Straub, am Klavier spielt Hans-Peter Merz. Die Gesamtleitung übernimmt Ursula Jankowski, moderiert wird der Abend von Stefan Straub. Bei schlechtem Wetter findet die Serenade im Kursaal statt. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird gerne angenommen.

Nach dem Eingangslied und Aufforderung „Sing mit mir“ im Satz von Otto Groll, begibt sich der Gesamtchor des Liederkranzes mit seinem Programm in das Reich der Operette. Mit einem Querschnitt aus der „Maske in Blau“ von Fred Raymond wolle der Chor die Liebhaber der Operette bedienen mit Melodien wie „Schau einer schönen Frau nicht zu tief in die Augen“, „Frühling in San Remo“ oder dem kubanischem Tanzlied „Sassa“. Mit der Schnellpolka „Leichtes Blut“ von Johann Strauß, in einer Bearbeitung von Otto Groll, spricht der Chor den Frohsinn und das Vergnügen an. Mit der „Barkarole“ aus der Oper „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach, in einer Bearbeitung von Hermann Ophoven, besingt der Liederkranz „Die schöne Nacht, du Liebesnacht, o stille das Verlangen“.

Rhythmische Lieder

Beim Potpourri aus dem Schwarzwaldmädel von Leon Jessel werden die beiden Protagonisten den Innenhof des Schlosses mit schneidigen Marschschritten überqueren, beim Lied, „Wir sind auf der Walz, vom Rhein nach der Pfalz“. Wenn dann flink das Schwarzwaldmädel „Bärbele“ durch die Zuhörerreihen wieselt und ihr Lied summt, „Wenn die Sonn am Himmel lacht, rauscht das Kleid im Schrank“, komme Urlaubsstimmung auf, schreibt der Liederkranz in einer Pressemitteilung.

Die Chorspatzen der Grundschule Aulendorf, unter der Leitung von Jutta Künzel-Sing, steuern zur Serenade rhythmische Lieder bei. Mit einem mündlich überlieferten Lied aus Neuseeland „E po i tai tai“ beginnen sie ihren Vortrag. „Spiel mit“ von Michael Muth und Janina Lux folge darauf und der erste Teil ihres Auftritt ende mit dem Lied „Jeden Tag so zu leben“ von Reinhard Börner. Bei dem Lied „Aufstehn, aufeinander zugeh’n“ geselle sich der Liederkranz zu den Chorspatzen. Mit „Langeweile gibt es nicht“ von Helmut Maschke und „Die Hexe Antonella“ von Heike Wegscheider beschließen die Chorspatzen ihren Auftritt.

Das Blechbläserquintett der Stadtkappelle Aulendorf werde mit „From Stephen Foster“ im Arrangement von Walter Beeler, „Hey Jude“ von John Lennon und Paul McCartney im Arrangement von Hans Andre Stamm und „Always on my Mind“ im Arrangement von Jan van Kraedonck musikalische Akzente setzen. Zum Finale trifft Chorgesang auf Blechbläserklang im gemeinsamen Lied „Klinge Lied lange nach“ von Klaus Ochs, das von den Chorspatzen, Liederkranz und Blechbläserquintett zum Besten gegeben wird.