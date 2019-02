Charlys laufen seit über 40 Jahren beim Umzug mit

Seit mehr als 40 Jahren prägt eine ganz spezielle Ulkgruppe den Fasnetsumzug am Gumpigen: die Charlys. Seit 1978 sind sie dabei, seit 1998 durchgängig in Charlie-Chaplin-angelehnter Kostümierung. Mit Friedel Felder ist auch an diesem Donnerstag eines der Gründungsmitglieder der Gruppe mit Schellenbaum vorneweg gelaufen. „Zusammen Musik machen, anderen eine Freude bereiten und das Narrsein zusammen mit den anderen Ulkgruppen“, sagt der heute 77-Jährige, das mache die Fasnet für ihn aus.

In diesem Jahr sind die Charlys zu acht unterwegs, in Hochzeiten waren aber auch schon zwölf Männer in schwarzem Anzug, weiß gemaltem Gesicht und charakteristischer Melone unterwegs. Gute Mitte 50 bis 80 Jahre alt sind sie. Von den Gründungsmitgliedern sind nur noch wenige dabei, „aber von einem der Sohn“, sagt Felder. Und tatsächlich hat Rainer Unterfrauner die Charlys quasi geerbt. „Die waren Sonntags so wenige, da bin ich eingesprungen“, sagt er, und weil es musikalisch gut gepasst hat, blieb er dabei. „Es ist eine Bombentruppe.“

„Entstanden ist es damals aus der Fußball-AH“, erinnert sich Felder, „wir waren alle so um die 35 rum und dachten, wir können uns doch mal am Ulkumzug beteiligen.“ In den ersten Jahren experimentierte die Gruppe mit verschiedenen, dem jeweiligen Motto entsprechenden Kostümen: Schulbuben, Punker, Pumuckl, Zwerge und immer wieder auch mal als Charlys – damals alle noch mit den großen schwarz-weißen Clownsschuhen. Aber die seien zum Laufen dann doch recht unpraktisch. Seit 1998 ist die Gruppe nun durchgängig als Charlys unterwegs.

Im Umzug laufen sie in der Reihe hintereinander her und in Schlangenlinien oder wenn der Umzug stockt auch mal im Kreis. Immer mit dabei: Instrumente. Heuer sind es zwei kleine Akkordeons, zwei Gitarren, der Schellenbaum als Schlagwerk und natürlich die Sänger – die stellen ihr können auch mal a cappella mit selbst Gedichtetem unter Beweis.

„Nach dem Umzug sind wir in den Lokalen“, berichtet Felder, ab und zu auch mal spontan bei Privatleuten. Dort spielen sie auf, treffen andere Musikkapellen und haben zusammen Spaß. Gespielt wird „natürlich der Narrenmarsch und I be a Auledorfer“, aber auch weitere Schunkellieder, heimische bis lateinamerikanische Rhythmen. „So ein Programm von 20 Minuten kriegen wir schon hin.“ Etwas schade sei, dass es immer weniger Lokale gebe, sagt Felder. „Die Wirte müssen halt mitmachen.“