Wie kann man in der derzeitigen Situation, in der gerade täglich auf sämtlichen Kanälen negative Meldungen auf uns einströmen, Mut machen beziehungsweise Motivation vermitteln? Im Folgenden möchte ich mit ein paar Zeilen aufzeigen, wie sich der Verzicht auf soziale Kontakte und der angeordneten Öffentlichkeitsentzug auf mich auswirken. Zum jetzigen Zeitpunkt von einem Lagerkoller zu sprechen finde ich persönlich zu früh, zumal sich mein Alltag wie immer gestaltet. Das heißt, ich darf ganz normal arbeiten gehen. Die restliche angeordnete „Zuhausezeit“ verbringe ich – wie auch sonst – erst einmal mit alltäglichen Pflichtaufgaben im Haushalt.

Aber gerade an den Wochenenden nutze ich den derzeitigen Erwachsenenhausarrest intensiv mit einem meiner Hobbys, dem Nähen und Sticken. Mein Motto in der aktuellen Zeit lautet: Chancen nutzen, keine Zeit verschwenden. Eine weitere Leidenschaft, das Skifahren, wurde bekanntlicherweise gestrichen, was meiner Laune zugegeben etwas Frust zusetzte.

Nun aber zurück zum Nähen. Wie bei vielen kreativen Do-it-Yourself-Hobbys braucht man auch zum Nähen eine Portion Muse, Ideen und Inspirationen – gepaart mit Zeit und Lust. Glücklicherweise kommen gerade all diese Komponenten zum Vorschein – wie passend – zumal im Frühjahr, nach den langen Wintermonaten, immer eher eine Nähflaute aufkommt. Derzeit verspüre ich glücklicherweise Zeit und Lust, mich einen ganzen Samstag und/oder Sonntag in meinem hellen, für mich zugeschneiderten Nähstübchen aufzuhalten. Da wird zugeschnitten, gestickt, genäht, sortiert und ausprobiert aber auch mal geflucht. Am Ende eines Nähtages fühle ich mich jedenfalls ausgefüllt, zufrieden und glücklich über mein geleistetes und produziertes „Handmade with love“. Für mich eine Zeit der Ruhe, ganz ohne Langeweile. Ein weiterer positiver Aspekt: Ich mache mit meinen genähten Dingen anderen Menschen eine Freude.

Selbstverständlich hätte ich die Zeilen auch mit vier Begriffen abkürzen können: #nähenmachtglücklich oder #nähenistmeinyoga oder #ichliebemeinhobby oder #stoffsüchtig. Letzteres versteht wohl jeder Mensch, der mein Hobby teilt.

Susanne Krause, zuständig für die Bereiche Tourismus und Marketing bei der Stadt Aulendorf.