CDU: „Hausaufgaben im Straßenbau“

Hans-Peter Reck (CDU) sprach für die CDU-Fraktion und sprang in seiner Rede zum Haushalt 2019 der Stadt Aulendorf ein Jahr in die Zukunft. Dann werde der Finanzhilfevertrag endgültig ausgelaufen sein und mehr Verantwortung bei den Räten liegen. Ein „dauerhafter Verzicht auf Kreditaufnahmen im städtischen Kernhaushalt“ müsse das Vermächtnis dieses Gemeinderats sein. Reck regte auch an, die Bürger zu entlasten. Er forderte, den Grundsteuerhebesatz zum Ende des Finanzhilfevertrags in einem dreistelligen Prozentbereich zu senken.

Zum Verkehr an der Schwarz-Haus-Kreuzung verwies er auf eine Linksabbiegespur, für die Geld im Haushalt eingestellt ist und die kurzfristig helfe, und trotzdem: „Wir sehen die Notwendigkeit eines Kreisverkehrs, sehen aber vor allem das Land in der Pflicht.“ Dieses Prinzip gelte auch für den an die Poststraße anschließenden Teil der Hauptstraße. „Hausaufgaben im Straßenbau“ sah er allerdings auch bei der Stadt. In diesem Jahr stünden die Sättelestraße und die Planungen für das Schulgässle an. Die Entscheidung zum Neubau der Rugetsweiler Brücke habe zu lange gedauert, das müsse „Chefsache im Rathaus sein“, um den nun engen Zeitplan einzuhalten – genauso wie neue Gewerbeflächen. „Hier kommen wir nicht voran.“ Vorangehen muss es nach Reck bei der Vereinsförderung. Der derzeitige Entwurf für die Richtlinie „muss in wesentlichen Punkten diskutiert werden“.