Carthago will Anbau 2020 fertigstellen

Die Firma Carthago feiert 2019 ihr 40-jähriges Bestehen. Seit 2013 hat das Unternehmen seinen Sitz in Aulendorf. Der Reisemobilhersteller ist seither stark gewachsen – nicht nur was die jährliche Anzahl gefertigter Fahrzeuge angeht, auch 150 neue Mitarbeiter sind über die Jahre hinzugekommen. Letzteres ist für das Unternehmen zur Herausforderung geworden; die Arbeitsplätze wurden knapp. Jetzt plant Carthago eine Erweiterung.

570 Mitarbeiter sind derzeit in Aulendorf in Produktion und Verwaltung des Unternehmens beschäftigt. Im bereits von der nahen Landesstraße aus gut sichtbaren roten Verwaltungsgebäude ist es zu eng geworden. Bereits im September vergangenen Jahres wurde deshalb eine Bürocontaineranlage auf dem Parkplatz zwischen Produktionshallen und Verwaltungsgebäude errichtet. 40 Arbeitsplätze hat das Unternehmen dorthin ausgelagert. Die Mitarbeiter hätten sich dort gut zusammengefunden, sagt Bernd Wuschack, Carthago-Geschäftsführer für Vertrieb, Marketing und Kundendienst. „Es war mit Skepsis belegt, aber jetzt hören wir nichts mehr.“

Noch kein Bauantrag gestellt

Trotzdem: eine Dauerlösung sollen die ausgelagerten Büros nicht sein; Carthago plant derzeit einen Anbau an das bestehende Verwaltungsgebäude. Der Anbau soll die Etagen des bestehenden Gebäudes fortsetzen, sodass auch künftig die jeweiligen Abteilungen auf einem Stockwerk sitzen. Ziel sei es, so Johannes Stumpp, Geschäftsführer für Personal und Finanzen, den Anbau in der zweiten Jahreshälfte 2020 fertigzustellen. Einen entsprechenden Bauantrag will das Unternehmen in Kürze stellen.

Dass Carthago nicht bereits bei seinem Umzug nach Aulendorf größer gedacht und den damaligen Neubau auf der grünen Wiese größer anlegte, begründet Wuschack mit einer konservativen Haltung des Unternehmens. „Wir gehen in kleinen Schritten vor.“ Zudem sei bereits der damalige Umzug von Ravensburg nach Aulendorf mit einer räumlichen Vergrößerung einhergegangen. Auch Erweiterungsmöglichkeiten seien in den damaligen Planungen mitgedacht worden, allerdings hätten diese Pläne sich überholt. Dazu, wie der Anbau indes genau aussehen soll, hält sich das Unternehmen noch bedeckt. In Planung ist dabei allerdings auch ein neues Kantinenkonzept, das mehr Raum bieten und den bisherigen Speiseraum ablösen soll.

Abstell- und Parkplätze fehlen

Die Platzproblematik betrifft indes derzeit nur die Verwaltung. Sie kann und soll auf dem bestehenden Gelände gelöst werden. „In der Produktion sind wir noch ausreichend versorgt“, sagt Markus Kern, Vorstand der Karl-Heinz Schuler Familienstiftung. Im Blick hat das Unternehmen die Absicht der Stadt Aulendorf, das Gewerbegebiet Oberrauhen zu erweitern, trotzdem. Dann stünde auch Carthago offen, sich über seine derzeitigen Grenzen hinaus auszudehnen. „Aktuell reicht uns der Platz noch, aber wir sind in Überlegungen“, so Kern. Eng werde es was Mitarbeiterparkplätze und Abstellplätze angeht derzeit vor allem in Hochzeiten und bedingt durch die wegen der Bürocontainer weggefallenen 80 Parkplätze. Bei durchschnittlicher Auslastung reiche der Platz aus.