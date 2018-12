Carthago spendet 4000 Euro für die Drachenkinder

Bei der Werksführung in Carthago-City sind 4000 Euro für die Aktion Drachenkinder des Senders Radio 7 zusammengekommen. Wie das Unternehmen berichtet, erfüllt diese Führung immer einen guten Zweck. So erfahren die Besucher seit fünf Jahren, wie Reisemobile in einer der modernsten Fertigungen Europas hergestellt werden, so die Pressemitteilung. Seit Eröffnung des Standorts in Aulendorf 2013 seien bereits 15000 Euro an Spenden an die Aktion Drachenkinder überreicht worden.

„Wir wollen an den Werksführungen kein Geld verdienen. Daher unterstützen wir mit den Einnahmen gerne eine regionale Aktion, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen auf vorbildliche Weise hilft“, sagt Johannes Stumpp, Geschäftsführer Finanz- und Rechnungswesen Carthago. Er überreichte den Spendenscheck über 4000 Euro zusammen mit Dirk Riegger, Leiter Werksverkauf, an Radio-7-Mitarbeiter Timo Sterzik.

Die Aktion Drachenkinder des Senders fördert Institutionen sowie Familien, die sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmern. Ob ein Rollstuhl-Karussell für einen Kindergarten, ein Kleinbus zur Beförderung behinderter Schüler, ein dringend benötigtes Therapiegerät für das Kleinkind einer Familie oder die Ausbildung von Paten eines Hospizes – jeder Euro der Aktion bewirkt Gutes, teilt das Unternehmen weiter mit. Seit dem Start im Jahr 2005 unterstützte die Aktion bereits mehr als 1800 Förderprojekte. Schirmherrin der Drachenkinder ist Gerlinde Kretschmann, die Gattin des baden-württembergischen Ministerpräsidenten.