Carthago spendet 3000 Euro für die Radio- 7-Drachenkinder

Der Aulendorfer Reisemobilhersteller Carthago spendet die Einnahmen aus den Werksführungen in Carthago-City der Aktion Drachenkinder.

In diesem Jahr sind laut Pressemitteilung erneut 3000 Euro zusammengekommen. Dirk Riegger, Leitung Werksverkauf, überreichte den Spendenscheck an Henning Krone, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation bei Radio 7.

Die Aktion des Senders Radio 7 fördert Institutionen und Privatpersonen, die sich um benachteiligte Kinder kümmern. Seit Einrichtung der Werksführungen im Laufe des Jahres 2013 am damals völlig neu errichteten Standort in Aulendorf spende das Unternehmen die Einnahmen an die Aktion Drachenkinder. Im Laufe der Jahre hätten sich die Beträge auf rund 18 000 Euro summiert.

Henning Krone, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation Radio 7 (links), freut sich über den Spendenscheck, den Dirk Riegger, Leiter Werksverkauf Carthago, überreichte.