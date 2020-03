Carthago schickt Mitarbeiter nach Corona-Fall nach Hause

Der Reisemobilhersteller Carthago hat die Produktion in Aulendorf am Donnerstag deutlich zurückgefahren. Nachdem eine externe Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hatte das Unternehmen am Mittwochnachmittag einen Großteil der Produktionsmitarbeiter nach Hause geschickt. Zudem sieht sich das Unternehmen mit aufkommende Problemen bei der Zulieferung konfrontiert.

Eingeschränkte Produktionsbetrieb bis 6. April

Carthago werde den normalen Produktionsbetrieb ab Donnerstag deutlich zurückfahren, teilte Anton Fetscher, Geschäftsführer Technik bei der Carthago Reisemobilbau GmbH, noch am Mittwochabend mit. Laut Pressemitteilung wird nur noch ein Teil der Belegschaft die Produktion und Fertigstellung der Reisemobile aufrecht halten. Der eingeschränkte Produktionsbetrieb ist bis 6. April geplant.

Grund für den eingeschränkten Produktionsbetrieb ist ein bestätigter Corona-Fall einer externen Mitarbeiterin. Noch am Nachmittag habe das Unternehmen auf diese Erkenntnis reagiert und die Belegschaft kurzfristig informiert, teilt Carthago mit. „Oberste Priorität hat jetzt die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, wird Johannes Stumpp, Geschäftsführer Finanz- und Rechnungswesen bei Carthago, in der Pressemitteilung zitiert.

Mehr entdecken: Von 93 Infizierten im Kreis Ravensburg sind fünf schon wieder gesund

„Gleichzeitig wollen wir mit dieser Maßnahme der Verunsicherung der Belegschaft entgegenwirken. Daher sind wir der Empfehlung der Gesundheitsbehörden gefolgt und haben den Großteil der Produktionsmitarbeiter umgehend nach Hause geschickt.“

Darüber hinaus hätten sich bereits bestehende Lieferengpässe aufgrund des Coronavirus verstärkt. Wegen der Produktionsschließungen strategisch wichtiger Zulieferpartner von Carthago verschärft sich diese Situation weiter. „Auch wenn wir aktuell noch voll produktionsfähig sind, droht die Lieferkette kurzfristig abzureißen“, sagt Fetscher.