Carthago Gruppe unterstützt Ferienzeitbetreuung

Außerirdische und Astronauten, Indianerspiele: Das Programm der Ferienzeitbetreuung im Rahmen des Aulendorfer Kinderferienspaß klingt spannend. Am Stammsitz der Carthago Gruppe in Oberschwaben werden in den Sommerferien Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren betreut. Die Carthago Gruppe unterstützt die Aktion mit 3000 Euro und übernimmt 15 Plätze bei der Ferienzeitbetreuung Aulendorfer Kinderferienspaß in den ersten beiden Ferienwochen. Johannes Stumpp, bei Carthago Geschäftsführer des Personal, Finanz- und Rechnungswesen: „Unsere Mitarbeiter engagieren sich auch in der Ferienzeit mit voller Kraft für unser Unternehmen und dessen Kunden. Daher wollen wir ihre Familien tatkräftig unterstützen.“ „Die Aktion finden wir klasse", erzählt Thomas Nowak (unser Foto), Mitarbeiter im Servicecenter bei Carthago, der sich über das Angebot seines Arbeitgebers, das von Personalmanagerin Lara Regenauer mitinitiiert und umgesetzt wird. Da der Umfang deutlich über den eigenen Bedarf von neun Plätzen hinausreicht, profitieren weitere ortsansässige Familien von der Aktion. Die Ferienzeitbetreuung in Aulendorf übernimmt in den ersten zwei Wochen das Kinderheim Haus Nazareth in Sigmaringen in Form einer Ganztagsbetreuung. Foto: Carthago