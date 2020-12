Carthago-Gruppe spendet 3000 Euro an „Drachenkinder“

Auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten spendet die Carthago-Gruppe ihre Einnahmen aus den Werksführungen in „Carthago City“ für die Aktion „Drachenkinder“. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten zwar viele Werksbesichtigungen nicht stattfinden, dennoch summiert sich der Betrag der Spende in diesem Jahr erneut auf 3000 Euro, teilt das Unternehmen mit. Die Aktion des Senders „Radio 7“ fördert Institutionen und Privatpersonen, die sich um benachteiligte Kinder kümmern.

Anders als in den Jahren zuvor konnte der Spendenscheck coronabedingt diesmal nicht persönlich an die „Radio-7-Drachenkinder“ übergeben werden. Stattdessen erfolgte die Spendenübergabe virtuell. Alexander Wehrmann, Leiter PR/Strategisches Markenmanagement, überreichte den Spendenscheck virtuell per Video an Henning Krone, Leiter des Marketings und der Unternehmenskommunikation bei „Radio 7“, sowie Andrea Lang-Merkle, Projektassistenz bei „Radio-7-Drachenkinder“. „Die Carthago Unternehmensgruppe ist hier in der Region sehr verwurzelt und unterstützt daher gerne diese tolle Aktion, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen hilft“, betont Johannes Stumpp, Geschäftsführer des Bereichs Finanz- und Rechnungswesen bei Carthago.

Seit der Eröffnung von „Carthago City“ in Aulendorf im Jahr 2013 spendet das Unternehmen laut Mitteilung die Einnahmen der Werksführungen an die Aktion „Drachenkinder“. Die Kostenbeteiligung in Höhe von fünf Euro pro Person führe Carthago damit komplett einem guten Zweck zu. Bei den Werksführungen hätten Besucher die Möglichkeit, intensiv hinter die Kulissen des Reisemobilherstellers zu blicken.