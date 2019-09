Carthago-Gründer für Lebenswerk geehrt

Karl-Heinz Schuler, Gründer und Inhaber der Carthago Unternehmensgruppe, ist auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf für sein Lebenswerk geehrt worden. Wie der Aulendorfer Reisemobilhersteller mitteilt, erhielt Schuler bei einer Veranstaltung des Deutschen Caravaning Handels-Verbands (DCHV) den Lupo, als Lieferanten- und Partnerschafts-Oscar eine Art „Branchen-Oscar“, überreicht.

Schuler hat sein Unternehmen vor 40 Jahren in Ravensburg gegründet. Heute zählt Carthago eigenen Angaben nach mit den Firmenstandorten in Aulendorf und Odranci/Slowenien und rund 1400 Beschäftigten zu den führenden europäischen Reisemobilherstellern. Mit der Premiummarke Carthago sowie der Tochtermarke Malibu im gehobenen mittleren Preissegment kosten die Vans, teilintegrierten und integrierten Reisemobilen der Unternehmensgruppe zwischen 50 000 Euro bis weit über 200 000 Euro.

„Als erfolgreicher und leidenschaftlicher Unternehmer und Entwickler, als Ideengeber über das eigene Unternehmen hinaus und als verantwortungsbewusster Arbeitgeber steht der Preisträger in einer Linie mit den Pionieren und den ganz großen Persönlichkeiten der Caravaning-Branche“, wird DCHV-Präsident Kai Dhonau in der Pressemitteilung aus seiner Laudatio für Karl-Heinz Schuler zitiert. Er hob demnach auch hervor, dass Schuler „immer selbst in der unternehmerischen Verantwortung geblieben ist“. Schuler selbst betont, dass die „enge Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern eine wesentliche Säule für den Erfolg der Carthago-Gruppe“ ist. Das sei heute „viel mehr als eine One-Man-Show“. Deshalb nehme er den Preis stellvertretend für alle Carthago-Mitarbeiter entgegen.

Es sollte nicht der einzige Ehrungsmoment für Schuler auf der Messe bleiben. Auch die Redaktion Auto Bild Reisemobil zeichnete den Carthago-Gründer und Inhaber aus, als Persönlichkeit des Jahres.

Auszeichnungen gab es auf der Messe laut Pressemitteilung von Carthago auch für Reisemobile des Unternehmens. Nach der Zufriedenheitsstudie „König Kunde“, die das Magazin „Reisemobil International“ unter Reisemobilnutzern durchführt, sei das Unternehmen in der Kategorie „Preis-Leistung Premiumhersteller“ auf dem ersten Platz gelandet. In den Kategorien Qualität, Service, Werkstatt sowie dem Gesamtergebnis unter den Reisemobil-Premiumherstellern erreichte Carthago zweite und dritte Plätze, Sonderpreise habe es für besonders exklusive sowie innovative Fahrzeuge und für hohe Sicherheitsstandards gegeben, teilt das Unternehmen weiter mit.