Carthago fährt zum Caravan-Salon

So viele Reisemobile auf einmal wie nirgends sonst wird es auch in diesem Jahr wieder bei der Messe Caravan-Salon in Düsseldorf geben. Die gut einwöchige Reisemobil- und Caravanmesse startet am Samstag, 25. August, und gilt mit rund 600 Ausstellern als weltgrößte Messe der Branche. Dabei sein ist Pflicht, auch für den Aulendorfer Reisemobilhersteller Carthago. Schon seit Monaten bereitet das Unternehmen sich darauf vor.

„Wie immer stressig“, antwortet Carthago-Pressesprecher Alexander Wehrmann auf die Frage, wie es mit den Vorbereitungen läuft, aber: „Wir freuen uns wirklich unglaublich auf die Messe.“ Denn bei allem Vorbereitungsstress – kommen die Reisemobile rechtzeitig aus der Produktion und sicher per Spedition auf die Messe, sind dort alle Stände aufgebaut und alle Verkäufer geschult – sei der Caravan-Salon als Leitmesse der Branche nicht nur eine Gelegenheit, die Neuheiten des Modelljahres zu präsentieren, sondern auch, um selbst Anregungen zu bekommen.

83 Fahrzeuge rollen zur Messe

55 Carthago-Reisemobile und 30 Kastenwagen und Reisemobile der Tochtermarke Malibu wird das Unternehmen heuer in Düsseldorf in den Hallen 15 und 16 ausstellen. Dass bei neun Messetagen und erwarteten rund 230 000 Besuchern auch mal das eine oder andere Ausstellungsstück beschädigt wird, ist eingeplant. „Wir haben einen mobilen Reparaturservice vor Ort. Jedes Fahrzeug wird jeden Abend inspiziert“, erklärt Wehrmann. Überhaupt: für die Messe-Modelle ist der Caravan-Salon erst der Auftakt. Nach Düsseldorf gehen die Fahrzeuge zurück ans Werk und werden überholt. Danach ziehen sie quer durch Europa auf die Exportmessen.

Ohne Show kommen Messen heutzutage kaum noch aus, und so verwundert es nicht, dass auch Carthago sich nicht mit dem reinen Ausstellen der Reisemobile zufriedengibt. „Probefahrten sind ein ganz wichtiges Thema“, sagt Wehrmann und verweist auf sechs Fahrzeuge, die für Testfahrten im echten Straßenverkehr zur Verfügung stehen. Aber auch Show ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen: Wer einen Einblick in die Unternehmensphilosophie und einen Überblick bekommen möchte, dem rät der Unternehmenssprecher, sich die Sonderfläche zur Carthago-DNA anzusehen und dort der stündlichen Profimoderation samt Showeinlage einer Artistin beizuwohnen.

Azubis und Konstrukteure dabei

50 Carthago-Mitarbeiter, vom Azubi über Marketingspezialisten bis zum Konstrukteur, werden an den Messetagen in Düsseldorf vertreten sein. Während Erstere lernen, auf allerhand Fragen an den Infoständen zu antworten, bietet sich – Stichwort „Anregung bekommen“ – für andere Gelegenheit, sich umzuschauen, wie die Konkurrenz die eine oder andere Fragestellung gelöst hat. Außerdem, betont Wehrmann, sei es auch für die Mitarbeiter untereinander eine Gelegenheit, sich über die Fachbereichsgrenzen hinaus auszutauschen.

Letztlich geht es auf der Messe dann aber natürlich auch ums Verkaufen. Das übernehmen die Handelspartner. Welchen Stellenwert die Messe für den Jahresabsatz hat, dazu hält man sich bei Carthago sehr bedeckt. „Mit der Messe steht und fällt nicht der Erfolg eines Geschäftsjahres“, sagt Wehrmann, aber natürlich seien die neun Messetage – aber auch das Messenachgeschäft – ein wichtiges Zeitfenster für den Umsatz. Der Caravan-Salon sei „ein wichtiger Indikator für die Stimmungslage in der Branche.“

Die dürfte insgesamt, aber speziell bei den Kastenwagen, in Hochform sein. Für die Malibu-Vans bestätigt Wehrmann: „Die Zulassungszahlen gehen durch die Decke.“ Passend dazu bringt das Unternehmen mit dem Charming GT ein neues Van-Modell auf den Markt. Wenn jetzt noch wie geplant alle Messestände am Mittwochabend bereits fertig bestückt sind, kann sie kommen, die weltweit größte Reisemobilmesse in Düsseldorf.