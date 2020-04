Carthago arbeitet wieder mit voller Kapazität

Der Aulendorfer Reisemobilhersteller Carthago arbeitet nach eigenen Angaben seit Montag wieder mit voller Kapazität. Damit verbunden seien umfassende Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten. Vor vier Wochen hatte das Unternehmen die Produktion im Stammwerk infolge der Corona-Pandemie vorsorglich in größerem Umfang heruntergefahren.

Zusätzliche Trennwände und größere Abstände

Die vergangenen Wochen habe die Carthago-Unternehmensgruppe genutz, um eine Vielzahl von Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen zu erarbeiten und einzuführen. „Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich vor Infektionen zu schützen, haben wir die Produktion und damit die Arbeitsplätze deutlich entzerrt“, erläutert Anton Fetscher, Geschäftsführer Technik. Im Detail habe das Unternehmen den Abstand zwischen den Fahrzeugen in der Montagelinie erhöht. Wo nötig, würden zusätzliche Trennwände den notwendigen Abstand zwischen den Arbeitsplätzen sichern.

Johannes Stumpp, Geschäftsführer Personal, Finanz- und Rechnungswesen: „Am vergangenen Montag wurde im Rahmen der Fürsorgepflicht vorbeugend bei allen Beschäftigten vor dem Betreten des Werks die Körpertemperatur gemessen. Wir haben sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gründlich über die Einhaltung der Hygieneregeln informiert, ihnen zusätzlich ein Merkblatt mitgegeben und alle mit einem wiederverwendbaren Mund-Nasen-Schutz ausgestattet.“

Hygienewerkzeuge für die Mitarbeiter

Zusätzlich hat Carthago im Werk die Anzahl an Desinfektionsstationen erhöht und den Mitarbeitern Hygienewerkzeuge zur Betätigung von Türklinken, Türöffnern oder Wasserhähnen übergeben, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus würden Tafeln auf dem Werksgelände über die Hygieneregeln informieren und Abstandsmarkierungen die Distanz sichern, zum Beispiel an Getränkeautomaten oder im Betriebsrestaurant. Carthago habe für alle Bereiche Corona-Beauftragte benannt, die auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten. Beschäftigte in den Büros würden weiterhin nach Möglichkeit das Home-Office nutzen. Arbeitsplätze in den Büros seien durch die Umfunktionierung von Besprechungsräumen in Büroflächen entzerrt worden.

Ebenso wie die deutschen Handelspartner der Unternehmensgruppe habe auch der Werksverkauf in Carthago-City seit Montag wieder geöffnet (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr). Damit sei die Ausstellungshalle mit den aktuellen Carthago- und Malibu-Reisemobilen und Vans wieder frei zugänglich – unter Einhaltung aller notwendigen Schutzmaßnahmen für Besucher und Angestellte. Der werkseigene Stellplatz müsse jedoch derzeit für Übernachtungen geschlossen bleiben. Ebenso seien zurzeit keine Werksführungen möglich.