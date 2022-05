Care-Pakete und Geldspenden gesammelt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weil die Situation in der Ukraine uns alle tief schockiert, haben Karin Heer, Lehrerin am Blönrieder Gymnasium, und die SMV zwei Aktionen gestartet, um schnelle Hilfe für die Bevölkerung der Ukraine voranzutreiben.

Karin Heer hat Kontakt zum Helferkreis Westallgäu aufgenommen. Daraufhin haben Klaus Schneiderhan (Schulleiter des Studienkollegs) und die engagierte Lehrerin einen Brief an SchülerInnen und Eltern herausgegeben, in dem sie um Unterstützung durch Care-Pakete bitten. Die Resonanz in der Eltern- und Schülerschaft war groß. Am Montag und Dienstag, den 2. und 3. Mai wurden insgesamt 163 Pakete mit Nahrungsmitteln und Verbandsmaterial et cetera gesammelt und an den Helferkreis Westallgäu übergeben. Am 8. und 9. Mai erfolgte der Transport an den Grenzübergang Kroscienko-Smolnica.

Auch die SMV des Studienkollegs startete eine Hilfsaktion. Es wurden 205 Euro an Geldspenden gesammelt und der Caritas Nothilfe für die Ukraine überwiesen. Von dem Geld werden Medikamente für die Menschen in dem kriegserschütterten Land gekauft.