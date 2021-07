„Café-Bar Schlossgarten“ ist eröffnet

Seit kurzem ist das gastronomische Angebot in Aulendorf um eine Café-Bar reicher: Die „Café-Bar Schlossgarten“ hat am Montagnachmittag eröffnet. In einer Sache sind sich die neuen Betreiber des Cafés, die Gebrüder Daniel und Oliver Jöchle, einig gewesen: Es sollte keine große Eröffnung ihres Cafés im denkmalgeschützten Aulendorfer Schloss geben. Schließlich wollten sie nicht überrannt werden. Zumal sie auch noch das neue Personal einarbeiten müssen.

So sieht es im neuen Café aus

Schon seit Tagen ist das Café fertig umgebaut: neue sanitäre Einrichtungen, eine neue Theke, ein dazu passender Schrank und Regal. Alles ist in schickem Holz gehalten. Es ist das Ambiente einer Café-Bar, wie es auch der Schriftzug über dem Eingang ausweist. Das Café heißt nun „Café-Bar Schlossgarten“.

Der Schlossgarten liegt etwas abseits der Hauptstraße, umrahmt von zwei mächtigen Mammutbäumen und nun auch zusätzlich von zwei riesigen acht Quadratmeter großen Sonnenschirmen. Auch das weitere Mobiliar ist südländisch inspiriert und sieht aus, wie man es von Cafés in Italien und Spanien gewohnt ist. Von dort wurde es auch importiert. Innen steht ein Bistrotisch mit vier Hockern nahe der Theke, um die sich Hocker gruppieren.

Schneckennudeln und Dinnete

Draußen gibt es 50 Sitzplätze, im italienischen Design sind die blauen gelochten Stühle und braunen Tische gehalten. Eine italienische Kaffeemaschine wurde bei einer Pizzeria in Markdorf erstanden und zwei Pizzaöfen sollen das einzige Gebäck erhitzen, das es dort gibt: Schneckennudeln vom Dinnete-Stand in Rugetsweiler. Dieses Gericht mit Mohn, Vanille, Apfel-Zimt- oder Nussfüllung kennt man schon vom Aulendorfer Wochenmarkt.

Zwei Wochen ist es her, dass das Gesundheitsamt nach einer Überprüfung vor Ort die abgelaufene Konzession für die Räumlichkeiten erneuerte und der Gastrobetrieb starten konnte. Auch die verspätete Lieferung von Bodenhülsen für die Sonnenschirme kam noch rechtzeitig zum Start des Cafés im Aulendorfer Schloss an. Aber es wurde unter Zeitdruck bis in den Vormittag der Eröffnung hinein gearbeitet.

Bis November 2016 hieß das Lokal Café Engel. Davor wurde es seit etwa der Jahrtausendwende vom Rad-Wirt Oliver Spähn als Café Maximilian betrieben. Spähn freut es, dass eine weitere Bar das Angebot in Aulendorf bereichert. Er berichtet, dass auch seine Gäste danach fragen würden, wo man abends hingehen könne.

Viele Kaffee-Spezialitäten

Mit einem etwas anderen Konzept, weniger Kuchen, mehr Café-Bar wollen die Jöchles an den Start gehen. Auf der Karte sind viele Kaffee-Spezialitäten zu finden, wie Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso der Marke Bertone & Luigi. Der Kaffee kommt aus Peru von der Finca Esmeralda und von Pacha Mama in Honduras, auch Fairtrade-Kaffee der Rösterei Schwarzmahler in Stuttgart ist im Angebot. Zudem gibt es Trinkschokoladen, Tees, das übliche alkoholische Angebot wie Wein, Sekt, Drinks und Schnäpse. Als herzhafte Gerichte werden verschiedene Dinnete-Sorten angeboten.

Unterschiede zum Irreal

Auf der Speisekarte steht außer Farny-Bier kein gleiches Getränk, das es auch unten im Irreal gibt, sagt Daniel Jöchle. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags 14.30 Uhr bis Mitternacht, am Wochenende bis 2 Uhr, sonntags bis 20 Uhr. Vielleicht werden die Öffnungszeiten zukünftig an einem Wochentag auch in die Mittagspause verlängert. Schließlich ist es Absicht der neuen Betreiber, ein anderes Publikum zu gewinnen als im Irreal, dem Pub in Bahnhofsnähe, den die Brüder seit bald 16 Jahren betreiben.

Auch unter Fahrradfahren scheint das Café ein beliebtes Ziel zu werden, in der ersten Stunde nach der Öffnung haben schon drei Radfahrer eine Pause dort eingelegt.