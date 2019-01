Cúl na Mara unterstüzt „Aulendorfer für Aulendorfer“ und Straßenkinder in Tansania

Die Folk-Rock Band Cúl na Mara gibt am Freitag, 25. Januar, um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert in der Spielerei (Schlossbrauerei/Schalander) in Aulendorf. Anlass ist laut Pressemitteilung der Musiker der Deutsche Rock- und Pop-Preis, der Ende vergangenen Jahres verliehen wurde und bei dem die Band zum wiederholten mal abgeräumt hat.

„Ich habe mir das nie auch nur träumen lassen, als ich zusammen mit der Band vor gut acht Jahren angefangen habe. Jetzt sind das insgesamt schon 11 Preise und davon vier erste Plätze“, wird Sylvia Häufle, Sängerin und Drummerin von Cúl na Mara in der Mitteilung zitiert. Die Mitglieder der Band meinen, das gehe nur mit einem treuen Publikum, mit Menschen die an einen glauben um damit ihre Musik voranbringen. Denn letztendlich sei Celtic-Rock eine Art Nischenmusik abseits des großen Musik-Mainstreams.

Laut Pressemitteilung sei Sonja Bumiller, die Sängerin und Bassistin der Band, mehrfach drauf angesprochen worden, warum es in diesem Jahr kein Konzert in Aulendorf gebe. Die Band habe darauf reagiert und sich dazu entschlossen, ein Benefizkonzert zu geben. „Mit diesem Konzert sollen Menschen unterstützt werden, die besonders in unserem Heimatort unsere Hilfe benötigen“, wird Martin J. Waibel, Songwriter und Gitarrist in der Mitteilung zitiert.

Deshalb unterstützt die Band mit ihrem Benefizkonzert die Aktion des Handels- und Gewerbevereines Aulendorf: „Aulendorfer für Aulendorfer“. Die örtliche Caritas führt diese Aktion als Kooperationspartner durch und unterstützt damit Alleinerziehende, die es besonders schwer haben, Familien mit Kindern und einem Gehalt auf Mindestlohnniveau aber auch Senioren, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben und nun von ihrer Rente kaum leben können. Außerdem wird ein Entwicklungsprojekt der Familie Ahnert in Tansania unterstützt, bei dem in der Stadt Morogoro mit der einheimischen Organisation Safina Street Network ein Wohn- und Ausbildungszentrums für ehemalige Straßenjungen aufgebaut wird.

Das Benefizkonzert soll die „The world is colorful - Tour 2019“ eröffnen. „Es wird an diesem Abend konzertan werden, teilweise auch sehr nachdenklich, denn wir werden viele unserer Songs mit ganz aktuellen Inhalten spielen“ wird Piper und Sänger Eckard Lehmann zitiert.