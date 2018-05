Busse ersetzen Moorbahnfahrten am Sonntag

Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund teil mit, dass sich am Sonntag, 13. Mai, kurzfristige Änderungen auf der Strecke Aulendorf – Bad Waldsee – Bad Wurzach ergeben. So werden die geplanten Fahrten der Moorbahn am Erlebnistagsonntag durch Busse ersetzt.

Grund ist laut Mitteilung der Deutschen Bahn ein kurzfristiger personeller Engpass. Die Ersatzbusse verkehren nach dem regulären Zugfahrplan der Moorbahn. Dennoch sei aufgrund der veränderten Streckenführung mit Verspätungen im Minutenbereich zu rechnen. An Bord der Ersatzbusse gibt es einen Busbegleiter, der Tipps und Hinweise bereithält und auch den Fahrscheinverkauf an Bord ermöglicht.

Aufgrund der Bauarbeiten am Bahnhof Aulendorf befindet sich die Bus-Ersatzhaltestelle in Aulendorf am nördlichen Nebengebäude des Bahnhofs in der Waldseer Straße. Fahrräder können in den Ersatzbussen nur sehr begrenzt mitgeführt werden.