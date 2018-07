Bushaltebuchten in Aulendorf werden betoniert

Die Bauarbeiten im Zuge der Sanierung der Poststraße sind mittlerweile am Bahnhofsvorplatz angelangt und vorangeschritten. In dieser Woche sind Bauarbeiter unter anderem damit beschäftigt, die Bushaltebuchten zu betonieren, nachdem die Randsteine aus Granit bereits gesetzt wurden.

Die Bauarbeiten in diesem Bauabschnitt laufen nicht ganz so planbar ab, wie in den vorigen. Denn, so teilt Bauamtsleiterin Karin Schellhorn-Renz auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit, der Untergrund habe einige Überraschungen bereit gehalten. So berichtet sie etwa von einem alten Gehweg, der plötzlich im Untergrund auftauchte, und der offenbar schlicht mit einem neuen überbaut gewesen war. Solche Entdeckungen würden zusätzliche Arbeit bedeuten. Von großen Hindernissen, die gar die geplante Fertigstellung der Baustelle bis November bedrohen, will Schellhorn-Renz aber keineswegs sprechen: „Wir werden fertig!“

Ob das auch für das an den Bahnhofsbereich anschließende Teilstück der Hauptstraße bis zur Schussenrieder Straße gilt, ist indes unklar. Ursprünglich war geplant, dass diese Stück Landesstraße direkt nach Abschluss der städtischen Baustelle in Stand gesetzt wird – nötig hat es das mittlerweile stark in Mitleidenschaft gezogene Straßenstück allemal. Nun informierte das Regierungspräsidium Tübingen, so teilte die Stadtverwaltung jüngst mit, darüber, dass das Teilstück aufgrund von Personalengpässen im Regierungspräsidium (RP) doch nicht im Anschluss an die Poststraße saniert werden soll. Auf Nachfrage teilt ein RP-Sprecher zur weiteren Planung lediglich mit, es sei „immer noch angedacht, die Maßnahme 2018 umzusetzen“. Derzeit würden Angebote dafür eingeholt. Allerdings sei das RP derzeit personell „stark gefordert“.