BUS: „Notunterbringungen sind teure Lösung“

Karin Halder (BUS) machte sich in ihrer Rede zum Haushlat 2019 der Stadt Aulendorf für eine Klimaschutzmanagerin stark, die den Klimaschutz in der Stadt vorantreiben und das Bauamt entlasten könne – Letzteres auch eine Anspielung auf die vielen Projekte, die 2018 geplant, aber von der Verwaltung nicht umgesetzt werden konnten. Halder nannte dabei auch Maßnahmen zur Breitbandversorgung. In Sachen Grundschulneubau stellte Halder sich hinter die Planung, mit der die Schule „auf den aktuellen pädagogischen Stand“ gebracht werde.

Sie lobte die Jugendarbeit der Vereine, die auch in den Teilorten sehr aktiv seien. Das für das Dorfgemeinschaftshaus in Blönried und den Dorfstadl in Zollenreute eingestellte Geld sei gut angelegt. „Bei der Feuerwehr unterstützen wir den Wunsch nach einem fest angestellten Gerätewart.“ Halder kam auch auf nachhaltige Mobilität zu sprechen – das BUS setze sich für eine Ladestation für E-Autos ein – und schlug einen Ideenwettbewerb in Sachen Umweltschutz vor. Sie begrüßte auch, dass Geld für eine Linksabbiegespur samt Radspur an der Schwarz-Haus-Kreuzung im Haushalt eingestellt ist. „Notunterbringungen sind auf Dauer eine teure Lösung“, sagte Halder und forderte beim Thema Sozialer Wohnraum, das Kornhausgrundstück wieder in die Planungen aufzunehmen. Sie stellte im Namen der Fraktion einige Prüfaufträge an die Verwaltung.