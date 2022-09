Burlesque-Show in Aulendorf: Raketenmieze schnurrt und lässt tanzen

Zum dritten Mal startet am Samstag, 10. September, ab 21 Uhr eine Burlesque-Show im Aulendorfer Pub „Irreal“. Die ersten beiden Burlesque-Partys hatten im Rahmen der stadtweiten „Genießerwochen“ stattgefunden und waren von Daniel und Oliver Jöchle in das Motto „Hamburg“ eingebettet worden

. Nach der pandemiebedingten Pause möchten die Brüder Jöchle nun wieder das Abenteuer einer Burlesque-Party in Aulendorf anbieten. Doch was ist Burlesque eigentlich?

Burlesque-Künstlerin Kerstin Seeger, bekannt unter ihrem Künstlernamen Raketenmieze, moderiert die Veranstaltung in Aulendorf. (Foto: Oliver Lozano/privat)

Raketenmieze moderiert den Abend

Das Event am kommenden Samstag wird von der Burlesque-Künstlerin Kerstin Seeger, bekannt unter ihrem Künstlernamen Raketenmieze, moderiert. Die Gäste erwartet ein Programm gespickt mit Überraschungen: Von Füchsen, Seemännern bis hin zu Elvis reicht die bunte Palette der Auftritte.

Mehrere Burlesque-Künstlerinnen werden immer zur vollen Stunde auf die Bühne treten und ihre Acts darbieten. Dabei seien „gestandene Burlesque-Persönlichkeiten“ zu erwarten und ebenso Artistinnen, die „ganz frisch auf der burlesken Bühne stehen“ teilt Kerstin Seeger mit. Das Ziel der Raketenmieze ist es, dass ihr Publikum sich von ihrer Lebensfreude mitreißen lässt.

Eine Theateraufführung mit Parodie und grotesken Elementen

Dass es bei Burlesque nicht um einen Striptease, nicht primär um die Nacktheit eines Körpers geht, ist Oliver Jöchle und der Moderatorin wichtig. Was also hat man unter Burlesque zu verstehen? Das Wort bedeutet ursprünglich: derber Spaß, eine Theateraufführung mit Parodie und grotesken Elementen.

In diese Tradition des Schabernacks, bei dem mit dem Publikum gespielt wird, reiht sich auch die Burlesque-Show der Raketenmieze ein. Die Tänzerinnen flirten mit dem Publikum, der Tanz selbst hat etwas Spielerisches, die Verführung steht im Mittelpunkt.

Der kurze Moment ohne Kleidung ganz am Ende der Darbietung sei wie ein „Augenzwinkern“ erklärt Kerstin Seeger und bringt ihr Verständnis von Burlesque so auf den Punkt: „Der Weg ist das Ziel.“

Im Mittelpunkt der mit Musik untermalten tänzerischen Darbietungen steht das humorvolle Schlüpfen in eine Rolle, in der es um Sinnlichkeit und auch um das Spiel mit Erwartungen geht. Dafür verwenden die Burlesque-Künstlerinnen das englische Wort „tease“, was so viel heißt wie „necken, einen kleinen Spaß machen“.

Spaß an einem kleinen Abenteuer

Das ist es, wofür die Raketenmieze vom Bodensee sich auf die Bühne wagt: Sie möchte, dass das Publikum mit einem Lächeln aus einer glitzernden Show herausgeht, Spaß an einem kleinen Abenteuer erlebt. „Ich brenne für Burlesque.

Humor und Sinnlichkeit sollen sich verbinden, die Kleidergröße ist dann auch ganz egal“, meint die Raketenmieze und teilt einen kleinen Seitenhieb mit Kralle auf gängige Schönheitsideale unserer Zeit aus.