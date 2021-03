BUND verteilt Saatgut für Blühwiesen

Der BUND Aulendorf möchte gemeinsam mit der Stadtverwaltung, dem Landkreis Ravensburg und den Bürgerinnen und Bürgern ein blühendes Aulendorf schaffen. Dafür verteilt der Nturschutzbund laut Pressemitteilung kostenlos Blumensamen.

Das Schwirren, Summen und Brummen in Büschen, Bäumen und auf Wiesen verschwinde immer mehr, schreibt der BUND. Viele Tausend Insektenarten haben den Alltag in Deutschland schon immer begleitet. Auf dem Lande ebenso wie mitten in der Stadt. Doch überall falle auf, dass die Insekten verschwinden. Immer weniger Schmetterlinge, Bienen und Co. würden den Menschen auf ihren Wegen begegnen. Vor allem durch das fehlende Nahrungsangebot für Raupen und erwachsenen Insekten würde das Insektensterben befeuern, so der BUND.

BUND liefert Blumensamen und Infopakete

Der BUND Aulendorf biete deshalb einen kostenlosen Lieferservice für ein „Blühendes Aulendorf“ an. Wer möchte, erhält vom BUND „Blumensamen für Schmetterlinge, Bienen und Hummeln“ und Wissenswertes über Insekten: Die BUND Bestimmungshilfen wecken das Interesse von Kindern und Jugendlichen für Schmetterlinge und Bienen. Für die Kleinsten gibt es ein Natur-Memory. Die ersten 20 Rückmeldungen bekommen zudem das Natur-Mitmach-Magazin „Manfred Mistkäfer“.

Wer mitmachen möchte schreibt eine Nachricht per E-Mail an bruno.sing@bund.net. Wichtig sei dabei, Name, Vorname sowie die Lieferadresse innerhalb von Aulendorf und dessen Teilorten, anzugeben.