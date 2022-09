BUND verteilt kostenlose Blumenmischungen und sammelt alte Handys

Um dem Insektensterben entgegen zu wirken, verteilt die BUND-Ortsgruppe Aulendorf zum Nachhaltigkeitstag am Sonntag, 25. September, von 11 bis 18 Uhr kostenlose und bio-zertifizierte Blumensamen für Schmetterlinge, Bienen und Hummeln. Der Herbst ist eine ideale Zeit zum Säen und Pflanzen, heißt es in der Pressemitteilung.Ferner können an dem Infostand gebrauchte Handy abgegeben werden, damit wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber, Kupfer und seltene Erden zurückgewonnen werden können.