BUND verschenkt Blumensamen

Bestellungen nimmt er entgegen per E-Mail an

Die BUND-Ortsgruppe Aulendorf verschenkt auch in diesem Jahr wieder Blumensamen an Interessierte, damit Aulendorf eine blühende Stadt mit Wiesenblumen werde, teilt die Gruppe mit. Die Ortsgruppe ist indes auch überregional aktiv.

Mehr als 100 BUND-Aktive aus ganz Baden-Württemberg treffen sich laut Pressemitteilung des BUND-Aulendorf jährlich zur dreitägigen Landesdelegiertenversammlung, um die Ziele und Inhalte des BUND zu beschließen. In diesem Jahr fand die Versammlung coronabedingt nur per Videokonferenz statt.

Mehr als 100 BUND-Aktive aus ganz Baden-Württemberg treffen sich laut Pressemitteilung des BUND-Aulendorf jährlich zur dreitägigen Landesdelegiertenversammlung, um die Ziele und Inhalte des BUND zu beschließen. In diesem Jahr fand die Versammlung coronabedingt nur per Videokonferenz statt. Irmgard Vögtle-Laub und Bruno Sing vertraten dort laut Pressemitteilung jüngst die Region Bodensee-Oberschwaben. „Der BUND-Aulendorf unterstützt die Resolution des Landesverbandes: Die Übernutzung der natürlichen Ressourcen zu stoppen und den Altdorfer Wald zu erhalten“, teilt die Gruppe weiter mit. Der BUND Baden-Württemberg lehnt es ab, dass Teile des Altdorfer Waldes für den Kiesabbau gerodet werden. Gegen entsprechende Pläne hat sich in Oberschwaben Protest formiert, der sich auch gegen die Neufassung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben richtet, die im Juni zum Beschluss ansteht (SZ berichtete mehrfach).

Der BUND setzt zudem landesweit mit der Aktion Schmetterlingsland Baden-Württemberg für mehr „Blühende Blumenwiesen, Biodiversität“ und „Insekten schützen“ ein. Der BUND-Aulendorf verschenkt daher nunmehr im dritten Jahr an Aulendorfer und Aulendorferinnen Blumensamen.