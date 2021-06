BUND sucht Paten für Jungstörche

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz betreut seit Jahren die Aulendorfer Störche. Dieses Jahr gibt es in Aulendorf wieder Storchennachwuchs. Der BUND sucht deshalb Storchen-Paten, die den BUND unterstützen und den Jungstörchen einen Namen geben dürfen. Die Storchenfamilie ist schon seit Jahren in Aulendorf, und es ist ihr drittes Nest, teilt der BUND mit.

Der Storchenmann Fridolin ist bereits seit 2008 in Aulendorf, und die Störchin Gertrud ist seit 2011 in Aulendorf. Bereits im dritten Jahr bevölkert das Storchenpaar das Nest in der Zollenreuterstraße aber bisher gab es dort noch keinen Storchennachwuchs. Das Zeitfenster für die Beringung ist recht kurz. Sie sollte erst vorgenommen werden, wenn die Jungstörche etwa fünf Wochen alt und dann robust genug sind, die Prozedur zu ertragen, heißt es in der Pressemitteiung. Andererseits sollten sie nicht älter als sechs Wochen sein, denn dann verlieren sie das angeborene Verhalten, dass sie sich bei Gefahr tot stellen und ein Fluchtversuch könnte zu Verletzungen führen.

Die Aulendorfer Jungstörche erhalten am Freitag, 4. Juni, von Ute Reinhard, der Storchenbeauftragten des Regierungspräsidiums Tübingen ihre Ringnummer. Beginn der Aktion am Storchennest in der Zollenreuterstraße / Ecke Kornhausstraße ist um 18 Uhr. Zaungäste sind laut Meldung unter Einhaltung der Corona-Auflagen willkommen.

Die beiden Jungstörche im „Nest Zollenreuter Straße“ sind bereits kräftig und haben die Kälte- und Regenperiode gut überstanden. Das Storchennest ist mit der Drehleiter der Feuerwehr erreichbar, so könne Ute Reinhard alles vom Feuerwehrkorb aus erledigen. Dabei werden die Jungvögel auch auf ihren Allgemeinzustand untersucht, ihre Schnäbel werden geputzt, und sie werden gewogen.