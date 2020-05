BUND liefert Kindern eine Zeitschrift

Damit es in der Corona-Krise zu Hause nicht langweilig wird, hat sich der BUND nach eigenen Angaben eine Überraschung für Kinder überlegt – die Zeitschrift „Manfred Mistkäfer“. Kinder, die zwischenacht und zwölf Jahren alt sind und die Natur wie Naturforscher Manfred Mistkäfer ganz genau unter die Lupe nehmen wollen, könnten dem BUND eine E-Mail an bruno.sing@bund.net schicken. Dann liefere der BUND die Zeitschrift „Manfred Mistkäfer“, eine Schmetterlingsbestimmungstabelle und einige Überraschungen kostenlos per Lieferservice nach Hause.

