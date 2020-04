BUND bietet Lieferservice für mehr Artenvielfalt

Auch während der Corona-Krise bleiben Klimakrise und das Artensterben weltweite Krisen, die nicht aus dem Blick geraten dürfen. Der BUND-Aulendorf startet deshalb die Aktion für mehr Artenvielfalt, Naturschutz und Naturbeobachtung in Aulendorf.

Die Ortsgruppe bietet einen kostenlosen Lieferservice für das „Blühende Aulendorf“. Wie der BUND-Aulendorf mitteilt, erhält jeder der möchte „Blumensamen für Schmetterlinge, Bienen und Hummeln“ und wissenswertes über Insekten – mit den BUND Schmetterlingsbestimmungstabellen. Was ist zu tun? Schreiben Sie eine E-Mail an Bruno.sing@bund.net oder einen Text über Facebook (facebook.com/BUNDAulendorf) oder Instagram (bund_aulendorf). Wichtig sind Name und Vorname sowie die Lieferadresse (nur Aulendorf und Teilorte), damit der BUND die Blumensamen und die Infos liefern kann.