BUND bezieht Stellung zum Regionalplan

Kreis Ravensburg (sz) - Der BUND Bodensee-Oberschwaben bezieht in einer Pressemitteilung Stellung zur aktuellen Regionalplanung und deren Wirkung. Maximal 1,5 Grad Erderwärmung bis zur Jahrtausendwende, dieses Limit sei 2015 von fast allen Regierungen der Welt beim Klimagipfel in Paris beschlossen worden, heißt es in der Mitteilung. Erreichbar sei das nur, wenn der CO2-Ausstoß auf jährlich zwei Tonnen pro Person reduziert werde. Aktuell produziere jeder Oberschwabe laut BUND aber durchschnittlich neun bis zehn Tonnen. Bleibe das so, dann werde die 1,5-Grad-Grenze bereits in weniger als zehn Jahren gerissen.

Der neue Regionalplan für die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und den Bodenseekreis müsse helfen, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz keine Lippenbekenntnisse bleiben, appelliert der BUND in seiner Mitteilung. Dafür müsse der zusätzliche Flächenverbrauch bis 2035 auf maximal 1500 Hektar für Wohnen, Arbeiten, Verkehr und Kiesabbau begrenzt werden. Der aktuelle Entwurf des Regionalplans sehe hierfür noch noch mehr als 2700 Hektar vor. Eine halbe Million Tonnen CO2 werde dadurch nach Schätzungen der hiesigen „Scientists For Future“ zusätzlich pro Jahr ausgestoßen. Gleichzeitig gingen CO2-Senker wie Wälder, Wiesen und Felder verloren. Allein im Boden würden auf diesen 2700 Hektar bei vorsichtiger Schätzung 500 000 Tonnen CO2 gebunden. „Wir werden unsere Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele krachend verfehlen, wenn diese Pläne verwirklicht werden“, wird Ulfried Miller, Regionalgeschäftsführer des BUND in Ravensburg, zitiert.

Dabei stünde genügend Platz für mehr Menschen zur Verfügung, wird Manfred Walser vom BUND-Vorstand im Schussental, zitiert. Alleine in Ravensburg und Weingarten stünden nach Erhebungen des Mikrozensus vorsichtig geschätzt mehr 1000 vermietbare Wohnungen leer, auf städtischen Grundstücken in Ravensburgs Ortschaften könnten laut der Mitteilung sofort mehr als 100 Wohnungen gebaut werden – statt dort neue Rathäuser zu errichten, wie in Bavendorf plane. Dazu kämen große Möglichkeiten zur Innenentwicklung, wie die Martinshöfe in Weingarten oder das Bezner-Areal in Ravensburg zeigten. Der BUND ruft zusätzlich dazu auf, Dachflächen von Wohnhäusern, Gewerbehallen und Parkhäusern sowie Parkplätze zur Energie-Gewinnung zu nutzen, um weniger landwirtschaftliche Flächen und Wälder für Fotovoltaik, Bioenergie und Windkraftwerke nutzen zu müssen. „Hier muss moderne Regional- und Flächennutzungsplanung ansetzen und Freiflächen vor Überbauung schützen“, wird Bruno Sing, BUND-Regionalvorstand aus Aulendorf, zitiert.

Auch die aktuell im Entwurf zum Regionalplan vorgesehenen 630 Hektar für Kies-, Kalkstein- und Torfabbau seien laut der Organisation völlig überzogen und alles andere als nachhaltig, weil sie die bisherige Entwicklung einfach linear fortschreibe. „Wir müssen unsere wertvollen Ressourcen wie unsere Nachbarländer besser schonen und den Export und Eigenverbrauch deutlich reduzieren. Das gilt vor allem für den Altdorfer Wald, der dringend über den Regionalplan als geschützter regionaler Grünzug gesichert werden muss. Ein künftiger Verzicht auf Kiesabbau im Altdorfer Wald würde die regionale Versorgung in der Summe kaum tangieren“, wird Charly Sonnenburg vom BUND in Ravensburg, zitiert.