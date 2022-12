BUND Aulendorf gibt Tipps zum Energiesparen

Der Winter ist angekommen und die Heizungen laufen auf Hochtouren. Da das Heizen im Haushalt mit Abstand am meisten Energie verbraucht und die Heizkosten derzeit sehr hoch sind, macht sich das besonders schnell auf dem Konto bemerkbar, wie auch der BUND Aulendorf bemerkt. Heizen ist derzeit nicht nur teuer, sondern auch schädlich fürs Klima, wenn die Anlage mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, so die Umweltschutzorganisation weiter. Dann verursacht es im Haushalt die größten Mengen an klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid. Doch mit ein paar einfachen Tipps und kleinen Maßnahmen können Verbraucher richtig heizen und dabei Geldbeutel und Klima schonen. Der BUND-Aulendorf hilft durch kostenlose Energiespartipps, die hohe Energiekosten zu senken. In jedem Haushalt können die Energiekosten zwischen fünf und 30 Prozent eingespart werden, wie es in der Pressemitteilung heißt. Dazu gibt es nun eine Broschüre mit Energiespartipps zu Strom, Heizen, Konsum, Haushaltsgeräten und Mobilität. Diese ist kostenlos erhältlich bei der Tourist-Information der Stadt Aulendorf, Hauptstraße35; dem Sozialladen, Hauptstraße 59 sowie im Internet unter https://www.bund-bawue.de/tipps