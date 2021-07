Bürgermuseum im Alten Kino Aulendorf wieder geöffnet

Das Bürgermuseum im Alten Kino Aulendorf ist nach langer Pause ab Sonntag, den 25. Juli, wieder jeden Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Im Erdgeschoss ist die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte und im Dachgeschoss die Ausstellung zur ehemaligen Paramenten- und Fahnenstickerei Ostermeier zu sehen. Im Obergeschoss kann man durchs Schlüsselloch einen Blick auf die geplante Sonderausstellung „Einsteigen bitte! – 152 Jahre Bahnkontenpunkt Aulendorf" werfen, die leider aufgrund der bisherigen Pandemie-Beschränkungen noch nicht ganz fertiggestellt werden konnte. Auch die Führungen durch das Museum an jedem ersten und dritten Freitag des Monats werden wieder aufgenommen. Die erste Führung wird am Freitag, den 6. August, um 16.00 Uhr angeboten. Mit den regelmäßigen Stadtführungen, jeweils am ersten Samstag des Monats, beginnt der Verein Traditio e.V. wieder am Samstag, den 7. August. Treffpunkt ist jeweils um 14.30 Uhr vor dem Schlossportal.