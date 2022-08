Das Bürgermuseum im Alten Kino in Aulendorf ist am Sonntag, 21. August, geschlossen. Interessierte können den Flohmarktstand des Bürgermuseums auf dem Schlossfest besuchen. Die nächste Museumsführung findet statt am Freitag, 19. August, um 16 Uhr statt.