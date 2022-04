Bürgermeister Burth spricht bei Ukraine-Kundgebung

Bürgermeister Matthias Burth spricht bei einer Kundgebung gegen den Krieg am 3. April um 19 Uhr im Schlossinnenhof in Aulendorf. Das gibt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Aulendorf bekannt. Alle Bürgerinnen und Bürger seien zur Teilnahme an der Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine am eingeladen. Der Beginn wurde geändert und ist erstmals um 19 Uhr.

Bürgermeister Matthias Burth, Schüler und Schülerinnen vom Studienkolleg St. Johann Blönried, eine Lehrerin aus der Ukraine, Gerhard Reischmann Autor Menschenkinders und Rita Dittrich für die beiden Kirchengemeinden werden bei der Kundgebung sprechen. Andreas Herkommer umrahmt die Veranstaltung mit Friedensliedern.