Bürgerbus plant normalen Fahrbetrieb

Beim Bürgerbus in Aulendorf wird für eine Zeit nach Corona geplant, das heißt es in einer Pressemitteilung. Aktuell fährt der Bus noch nach einem reduzierten Fahrplan am Montag und Donnerstag jeweils am Vor- und Nachmittag.

Der Vorstand des Vereins Bürgerbus hat in seiner Sitzung am 10. Februar die aktuelle Coronalage und ihre Auswirkungen auf den Fahrbetrieb besprochen. Man sei sich einig gewesen: „Die Fallzahlen sinken zwar jetzt etwas, sind aber immer noch so hoch wie nie zuvor. Es besteht deshalb immer noch Ansteckungsgefahr für Fahrgäste und Fahrerinnen und Fahrer.“ Es wurde deshalb beschlossen, zunächst beim eingeschränkten Angebot zu bleiben. Der Übergang auf den normalen Betrieb soll erfolgen, sobald die Zugangsbeschränkungen für das Rathaus aufgehoben werden - ein verlässliches Zeichen dafür, dass sich die Coronalage normalisiert hat.

Neuer Fahrplan mit kleinen Änderungen der Streckenführung und Abfahrtzeiten des neuen Fahrplans wurden trotz Corona im Dezember umgesetzt. Es gab einige kleinere Neuerungen. Im Einzelnen sind dies folgende: Der Bus startet die Route 1 jetzt am Bahnhof vier Minuten früher: morgens um 07:56 und 09:56 Uhr, nachmittags um 12:56 und 14:56 Uhr. Er fährt dann über die Hasengärtlestrasse ( Edeka) zu Norma und von dort aus weiter zur Therme (ohne am Bahnhof nochmal zu halten). Der Rest der ersten Tour bleibt unverändert. In der zweiten Tour biegt der Bus nach Zollenreute / Kapelle über die neue Brücke nach Rugetsweiler und zur Haltestelle Kiesgrube ( Lidl, Penny, Müller Markt) ab. Die Neuerung sind in einem Flyer beschrieben, den der Bürgerbus Verein verteilen wird, bevor der normale Fahrbetrieb wieder beginnt.

Der Bürgerbus sucht noch weitere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die gerne das das Team der Fahrerinnen und Fahrer verstärken möchten. Ab dem Frühjahr wird der Verein bei schönem Wetter wieder jeden Donnerstag gegenüber dem Wochenmarkt seinen Info-Stand vor dem Rathaus aufbauen. Hier kann man alles über den Bürgerbus erfahren. Und hier ist auch die Gelegenheit, Kritik und Wünsche zu äußern, sowie Anregungen und Ratschläge zu geben.