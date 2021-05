Bürgerbus Aulendorf fährt nach den Ferien wieder

Der Bürgerbus in Aulendorf wird nach den Pfingstferien, ab 7. Juni, wieder fahren, wie die Stadt mitteilt. Mit den sinkenden Infektions- und Inzidenzwerten wird Schritt für Schritt die Öffnungsstrategie des Landes umgesetzt. Der Bürgerbus bringt Menschen von den Teilorten in die Stadt für Besorgungen, Arzttermine oder einen Besuch. Man kann aber auch einfach eine Runde mitfahren, um mal wieder einen Teilort zu besuchen oder die Landschaft zu genießen, so die Pressemitteilung weiter.

Im Bus müssen Passagiere eine medizinischen oder eine FFP2-Maske tragen und beim Betreten des Busses die Hände desinfizieren. Wer Interesse hat den Bürgerbus als Fahrer oder Fahrerin zu unterstützen, kann sich bei der Stadt melden.