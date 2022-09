Bürger sollen Stolperfallen dokumentieren und melden

Der Stadtseniorenrat Aulendorf, beteiligt sich an der Aktion „Freier Gehweg“. Der Landesseniorenrats Baden-Württemberg hat dazu den Aktionstag am Samstag, 1. Oktober, ausgerufen.

Stolperfallen und Stolperpflaster, Engpässe, Schlaglöcher, Längsknicke zum seitlichen Vertreten des Fußes, Autos unrechtmäßig auf dem Gehweg, Fahrräder an Verkehrsschildern und Laternen, Werbeaufsteller, blockierte Wegerechte - alles, was Aulendorfer Fußgänger auf ihrem Fußweg behindert, möchte der Stadtseniorenrat erfassen und an Stadtrat und Stadtverwaltung melden. Denn nur so könne man auf Gehwegprobleme aufmerksam machen und mit einer Liste kontrollieren, was sich hoffentlich in Kürze an Aulendorfs Gehwegen verbessert hat, heißt es in einer Mitteilung des Stadtseniorenrats.

Dazu sucht der Stadtseniorenrat Helfer, die die Problemstellen dokumentieren, indem sie Fotos davon erstellen (mindestens eines vom Problempunkt und eines von der direkten Umgebung bei Bedarf einschließlich einem kleinen Gegenstand, der die Größe des Problems deutlich macht). Zudem soll ein kleiner Erläuterungstext, wo, was und wie problematisch für Sie, erstellt werden. Das alles – zusammen mit einer Erklärung über die Veröffentlichungsrechte – können die Teilnehmer per E-Mail an den Stadtseniorenrat Aulendorf, stadtseniorenrat@aulendorf.de, schicken. Die Unterlagen können auch beim Markttreff des Seniorenrats, donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr ins Jugend- und Bürgerzentrum, gebracht werden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07525/93 41 77.