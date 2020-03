Bruno Friedmann feiert Dienstjubiläum

- Bruno Friedmann Teamleiter der Haustechnik in der onkologischen Rehabilitationsklinik Parksanatorium Aulendorf, feierte am 3. März sein 40. Dienstjubiläum. Das geht aus einer Pressemitteilung des Parksanatoriums hervor.

Als der junge Bruno Friedmann im März 1980 seinen Dienst kurz nach seiner Ausbildung zum Elektroinstallateur als Betriebselektriker im Parksanatorium angetreten habe, vergrößerte sich das damalige Team um 100 Prozent zu einer zweiköpfigen Mannschaft.

Leiter des Teams Haustechnik

Inzwischen leitet er seit vielen Jahren das Team Haustechnik mit seinen vielfältigen Aufgaben von der Planung, Beschaffung, dem Angebotswesen samt Ausführung und deren Überwachung. Aber auch die kleinen Wehwehchen im Tagesgeschäft bewältigt sein mittlerweile zehnköpfiger Mitarbeiterstab. Der gesamte Bereich des internen Hol- und Bringdienstes zur Unterstützung der Gäste bei der An- und Abreise obliegt ebenfalls dem Team, heißt es weiter.

Das Arbeitsumfeld habe sich in diesen Jahren um 180 Grad gedreht. Damals sein noch „geschafft“ worden. Genau wie heute, nur eben anders. So sei in seinen Anfängen die Heizung und Warmwasserbereitung noch mit einem Dampfkessel betrieben worden, der unmittelbar beaufsichtigt werden musste und deshalb nur während der Arbeitszeit betrieben wurde. Zu den Nacht- und Wochenendzeiten wurden Heizung und Warmwasserbereitung durch zwei Ölbrenner unterstützt, die immer einen sehr großen Durst gehabt hätten. So sei das Heizöl damals mehrmals im Jahr im 30 000-Liter-Tankzug beschafft worden.

Umzug 1997 organisiert

Weitreichende Veränderungen begleitete er während seiner Tätigkeit für das Parksanatorium. 1997 organisierte und strukturierte er den Umzug des aus allen Nähten platzenden alten Gebäudes in der Parkstraße 1 in das freigewordene Gebäude an der Schussenriederstraße 5. Hier wurde kontinuierlich umgebaut und umstrukturiert.

Trotz der spezifischen Anforderungen, die jedes neue Projekt mit sich brachte, blieb Bruno Friedmann seinem Steckenpferd über die Jahre treu. Die „vorausschauenden Instandhaltung“ habe für ihn oberste Priorität, damit der gute Zustand des Gebäudes wie auch dessen Anlagen und Einbauten erhalten bleiben.

Rückblickend musste das Parksanatorium nicht nur baulich und räumlich, sondern auch einem hohen Wechsel an Geschäftsführern, ja sogar einem Inhaberwechsel standhalten. Gerade für den leitenden Haustechniker stellte das eine große Herausforderung dar, steht er doch bei der Verwirklichung von räumlichen Veränderungen als Fachmann zwischen den Wünschen der Abteilungen des Hauses und der finanziellen Rahmenbedingungen.

Vertrauensvolles Miteinander

Der hohe Wechsel, gerade in den Jahren der Insolvenzgefahr, die Aulendorf und somit die Kliniken gebeutelt hatte, kostete viel Kraft. Umso mehr schätzt er das vertrauensvolle Miteinander und die Unterstützung durch Klinikdirektorin Susanne Kastl, die ihm zum Dienstjubiläum gratulierte.

Die hohen Anpassungsleistungen an das sich schnell wandelnde Arbeitsumfeld forderten ihren Tribut, nahmen ihm aber nicht die Freude und das Engagement, „seinem Parksanatorium“ weiterhin mit Weitblick eine gute Zukunft zu gewährleisten. Dies alles sei nur mit einem starken Team zu bewerkstelligen gewesen, so Friedmann