Bronze für den Aulendorfer Schachspieler Marius Deuer

Auch in Corona-Zeiten findet ab und zu noch ein Schachturnier statt – so auch die Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften. Da es diesmal nicht um die Qualifizierung für Welt- und Europameisterschaften ging, durfte Marius Deuerals Bundeskaderspieler in einer höheren Altersklasse mitspielen. Eigentlich noch U 12 war er im Mittelfeld der U 16 gesetzt. Aber dabei wollte es der Zwölfjährige vom SC Weiße Dame Ulm nicht belassen. Nach einem ersten Sieg und einer Niederlage gegen den späteren deutschen Meister gewann er dreimal in Folge und spielte plötzlich ganz oben mit. Eine Niederlage und ein über fast sechs Stunden schwer erkämpftes Remis später hieß es dann: Bronze für den jungen Aulendorfer.