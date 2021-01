Briefkasten in Aulendorf brennt: Polizei bittet um Hinweise

Feuerwerkskörper sind laut Polizei mutmaßlich die Ursache für den Brand eines Postzustellerkastens am Mittwoch kurz nach 19 Uhr in der Straße „Am Eisenbühl“ in Aulendorf gewesen.

Ein Zeuge beobachtete zwei unbekannte Kinder, die Raketen in den Postkasten warfen und diesen so entzündeten, heißt es im Polizeibericht. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, einige Briefe verbrannten jedoch. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die beiden Brandstifter hatten beim Eintreffen der Polizei bereits das Weite gesucht.

Hinweise zu den beiden Kindern, die laut Zeugen 10 bis 13 Jahre alt sind und von denen eines eine Jacke mit gelben Streifen trug, erbittet das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/ 8036666.