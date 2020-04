Briefe für Menschen mit Behinderung

Die Bewohner der Wohngruppe für Menschen mit Behinderung der Zieglerschen in Aulendorf leiden zunehmend darunter, dass sie zum Schutz vor dem Coronavirus derzeit keinen Besuch von Angehörigen und Freunden bekommen können. Das berichten die Mitarbeiter der Einrichtung in einer Pressemitteilung.

Obwohl sie sich mit kreativen Angeboten bemühen würden, den Wegfall der täglichen Arbeit in den Werkstätten, die fehlenden Besuche und die Absage von Veranstaltungen mit externen Referenten und Künstlern zu kompensieren, könne das den fehlenden Kontakt zur Außenwelt hinwegtrösten, schreiben die Mitarbeiter.

Darum rufen die Zieglerschen dazu auf, den Menschen mit Behinderung Briefen, selbstgemalten Bilder oder Basteleien eine Freude zu machen. Die Grüße können direkt bei in den Briefkasten gewoerfen werden oder an die Ebisweiler Straße 2 in 88326 Aulendorf geschickt werden. Wer eine Rückantwort möchte, gibt seine Adresse mit an.