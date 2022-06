Breitensportgruppe betätigt sich außerhalb der Sporthalle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit mehr als zehn Jahren fühlt sich die Breitensportgruppe der SGA von Ivo Brändle und Peter Knörle für den Wanderweg am Mahlweiher zuständig. So schafft es der Initiator dieser Aktion, Helmut Schmid (selbst langjähriges Mitglied der Sportgruppe), für diese Arbeitseinsätze jedes Mal genügend Mitstreiter zu finden. Bernhard Allgaier und Karl-Heinz Maucher stellten ihre Traktoren zur Verfügung. Der städtische Bauhof unterstützt das Vorhaben dankenswerterweise durch die Bereitstellung mehrerer Tonnen Kies und Sand. Die hierfür bereitgestellte Mischung eignet sich besonders für die Wegebefestigung von Wanderwegen. Bevor jedoch das Material aufgeschüttet werden konnte, musste der Wanderweg hergerichtet, Wasserläufe freigelegt und die Vegetation zurückgeschnitten werden. Dank der maschinellen Unterstützung war der Transport des Wegematerials an Ort und Stelle erleichtert. Insgesamt zehn Sportler waren an der Aktion beteiligt. Nach getaner Arbeit stiftete der „Capo“ Helmut Schmid eine deftige Brotzeit, die sich die Sportkameraden am Ufer des Mahlweihers gut schmecken ließen.