Brandruine: Für „Qualmis“ Haus ist noch immer keine Lösung in Sicht

Sie gehört seit acht Jahren zum Aulendorfer Stadtbild und gammelt weiter vor sich hin: Die Brandruine in der Graf-Erwin-Straße/Schillerstraße schräg gegenüber der Stadthalle.

Es war das Elternhaus des bekannten Aulendorfers Werner Rauch, besser bekannt als „Qualmi“, der nach dem Brand in eine Obdachlosenunterkunft der Stadt umziehen musste. Er verstarb in diesem Sommer mit 60 Jahren.

Was passiert mit der Ruine?

Was mit der Ruine passiert, ist weiterhin ungeklärt. Rauch selbst hatte zu Lebzeiten keine Lösung dafür gefunden und es zeichnet sich auch weiterhin keine ab.

Rauch war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Stadt. Als „DJ Qualmi“ musizierte und sang der Lebenskünstler unter anderem in seiner Band mit dem Namen „Schniedel und Wutz“ und brachte einige CDs heraus.

Als gebuchter Alleinunterhalter und Straßenmusikant gab er sein umfangreiches Repertoire zum Besten.

Sein bekanntester Song „I be a Auladorfer“ wurde stets bei örtlichen Festivitäten gespielt und beinahe jeder Aulendorfer konnte ihn durch sämtliche Strophen hindurch mitsingen.

Brand war eine Katastrophe

Als sein Elternhaus 2014 aus unbekannten Gründen niederbrannte, war es für den stets finanziell klammen Werner Rauch eine Katastrophe.

Für die Brandruine in der Graf-Erwin-Straße/Schillerstraße in Aulendorf ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Das Haus brannte vor acht Jahren nieder. (Foto: Karin Kiesel)

Auch nach dem Umzug in eine städtische Obdachlosenunterkunft konnte man ihn in so mancher Nacht klagend in den Trümmern umherwandeln sehen. Eine Lösung für das Haus und das Grundstück hat er zu Lebzeiten nicht gefunden.

Nicht zum Verkauf zu bewegen

Wie Brigitte Thoma von der Stadtverwaltung nun auf SZ-Anfrage berichtete, seien viele Versuche unternommen worden, ihn zu einem Verkauf zu bewegen. Er habe lange noch davon geträumt, das Elternhaus wieder aufzubauen. In acht Jahren sei jedoch nichts passiert und die Ruine immer weiter verrottet.

Jüngste Gespräche führen nicht zum Abschluss

Die Stadt hat nach Angaben von Thoma wenig Möglichkeiten, da die Verantwortlichkeit für die Ruine mitsamt Grundstück bei den Erben liege. Jüngste Gespräche im Sommer hätten nicht zu einer konkreten Lösung geführt. Das bestätigt Kämmerin Silke Johler. „Es gab Gespräche, die aber zu keinem Abschluss kamen.“

Und weiter: „Natürlich würden wir uns eine zeitnahe Lösung der Situation wünschen, damit die Brandruine abgeräumt werden kann. Hier verhält es sich aber wie in den Vorjahren: Aufgrund des privaten Eigentums hat die Stadt hier keine Einflussmöglichkeiten.“

Sollte es zu einer Lösung kommen und eine erneute Bebauung angestrebt werden, müsse dieser der Umgebungsbebauung angepasst werden, erläutert sie.