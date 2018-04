Brandermittler suchen nach der Ursache

Nach dem verheerenden Brand auf dem Gelände des Landwirtschaftlichen Zentrums (LAZBW) in Aulendorf, gehen die Ermittlungen zur Brandursache auch am Dienstag weiter. Noch ist völlig offen, wie der Gebäudekomplex in Brand geraten konnte, heißt es vonseiten der Polizei. Derzeit müssten auch noch Aufräum- und Sicherungsarbeiten durchgeführt werden, damit die Ermittler die Brandruine sicher betreten können.

Ausbruch vermutlich im Futterlager

Im Einsatz sind speziell ausgebildete Kriminalbeamte, die sogenannten Brandermittler des Kriminalkommissariats Ravensburg. Dass sie die Arbeit aufgenommen haben, ist nichts Ungewöhnliches bei einem Brand dieses Ausmaßes. Sie würden, so teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit, immer dazukommen, wenn nicht klar sei, wie und wodurch ein Brand entstanden ist und aufwändige Ermittlungen anstehen. Auf ihrer Spurensuche wird die Kriminalpolizei auch ein Brandsachverständiger unterstützen. Das hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg angeordnet. Solche Brandsachverständige können etwa vom Landeskriminalamt kommen.

Während die Brandursache derzeit noch völlig unklar ist, wird zumindest vermutet, dass das Feuer im Bereich des Rauhfutterlages ausgebrochen ist, wie Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidiums Konstanz bereits am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichteten.

Brandsachverständigen dazu geholt

Sobald ein sicheres Betreten des Brandortes möglich sei, würde geschaut, ob die Ermittler an Brandschutt gelangen könnten, der für sie interessant sei, beschreibt ein Polizeisprecher das Vorgehen. Betreten werde das Gebäude aber erst, wenn keine Gefahr, etwa durch herabfallende Gebäudereste, mehr bestehe. Zeitdruck gebe es dabei keinen. Auch, bis wann mit Ergebnissen zu rechnen sei, sei derzeit nicht absehbar. Sollten noch Brandschuttproben untersucht werden, könne es Tage bis Wochen dauern, bis deren Ergebnisse feststünden.

Grundsätzlich arbeiten die Brandermittler nach dem Ausschlussverfahren. Zunächst würde versucht, zu lokalisieren, wo der Brand entstand und dann geprüft, ob dort etwa Elektrik vorhanden sei oder nicht, und man eine technische Ursache ausschließen könne. In einem solchen Fall bliebe, in Richtung fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung zu ermitteln. „Aber soweit sind wir in diesem Fall noch nicht, noch ist alles völlig offen“, so der Sprecher.

