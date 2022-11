In Blönried hat am Samstagnachmittag ein Teil der Außenfassade eines Tennisheims in der Wolpertswender Straße gebrannt. Das teilt die Polizei mit. Die alarmierte Feuerwehr bekämpfte die Flammen und entfernte Teile der Fassade. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte vermutlich ein defektes Kabel den Brand ausgelöst haben. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt.