Brückensperrung wird diskutiert

Die geplante Vollsperrung der großen Aulendorfer Brücke hat in der Bürgerfragestunde bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend zu Nachfragen geführt. Auch Gemeinderäte äußerten sich an verschiedenen Stellen zu diesem Thema. Einen eigenen öffentlichen Tagesordnungspunkt hierzu gab es nicht. Im Gewerbegebiet Achberg läuft indes eine Unterschriftenaktion, um auf eine nur einseitige Sperrung und kürzere Bauzeit hinzuwirken.

Ampel in Rugetsweiler gefordert

„Es wissen doch alle, dass ein Teil des Verkehrs durch Rugetsweiler fließen wird“, meldete sich ein Aulendorfer bei der Fragestunde zu Wort und präsentierte einen Vorschlag: Beiderseits der Rugetsweiler Brücke sollten Ampeln aufgestellt werden, dann müssten auf der engen Strecke nicht mehrere Autos rückwärts fahren. Zudem wollte er wissen, ob es nicht möglich sei, erst eine Seite unter einseitiger Sperrung und dann die andere Seite zu sanieren. Bürgermeister Matthias Burth betonte, die Folgen der Sperrung seien der Verwaltung bewusst. Man wolle Umleitungen und weitere Maßnahmen mit dem Regierungspräsidium besprechen.

SPD-Rat Pascal Friedrich regte an, Rettungsfahrzeuge während der Sperrzeit auf beiden Seiten der Brücke zu stationieren. BUS-Rätin Karin Halder gab zu Protokoll, dass sie sich einen eigenen Tagesordnungspunkt zur Brückensanierung gewünscht hätte, um der Verwaltung Fragen für das Gespräch mit Vertretern des Regierungspräsidiums mit auf den Weg zu geben. Sie sprach dabei etwa den Lärmaktionsplan an. In dessen Zusammenhang war auch von Schallschutzwänden an der Brücke die Rede.

Unterschriftenaktion gestartet

Im Gewerbegebiet Achberg haben sich zwischenzeitlich Unternehmer zusammen getan, und eine Unterschriftenaktion gestartet. Wie Jürgen Hirschmann der SZ mitteilt, soll ein Brief samt Unterschriften von dort ansässigen Unternehmern beim Gespräch mit dem Regierungspräsidium vorgelegt werden. In dem Schreiben nennen die Unterzeichner eine Vollsperrung über fünf Monate „eine unzumutbare Beeinträchtigung“. Sie rechnen mit „dramatisch“ weniger Kunden aus der Innenstadt. Auch die Innenstadt müsse mit ausbleibenden Kunden rechnen, so die Initiative.