Bodo setzt rund 70 Zusatzfahrten um

Der diesjährige Schuljahresbeginn sei coronabedingt herausfordernd und neu für alle Beteiligten gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Verkehrsbundes Bodo. Das Förderprogramm für Verstärkerfahrten im Schülerverkehr des baden-württembergischen Verkehrsministeriums sollte daher Entlastung bringen.

Insgesamt mehr als 70 Verstärkerfahrten seien an Schultagen im Bodo-Bereich unterwegs und entlasten stark frequentierte Kurse, vermeldet Bodo seine positive Bilanz. Eine stetig aktualisierte Liste der zusätzlichen Fahrten im bodo-Verkehrsverbund findet sich online unter www.bodo.de/aktuelles/aktuelles-zum-schulbeginn

Neben des Einsatzes von Verstärkerbusse könnte laut des Presseschreiben auch eine Entzerrung der Schulzeiten mit Schulbeginn auch zur zweiten Stunde beziehungsweise einem Schulende auch zur 5. Stunde. Damit eine Verstärkerfahrt schnell auf die Straße kommt, sei eine zügige, schnelle und verantwortungsvolle Abstimmung zwischen Schulen, Verkehrsunternehmen und den Landkreisen das A und O. So habe beispielsweise die Humpisschule in Ravensburg nach den Herbstferien ihre Schulzeiten verändert und ermöglicht dadurch, dass die Schüler in den nachfrageschwächeren Zeiten fahren können.

Auch sollen die gesteckten Ziele des Öffentlichen Verkehrs in Sachen Verkehrswende nicht aus den Augen verloren werden. Dafür brauche es mehr Angebot und mehr Qualität, was aber auch mehr Geld kostet, Das hätten laut Bodo viele Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft längst erkannt und Mittel für Angebotserhöhung bereitgestellt. Diese Maßnahmen brächten auch dort mehr Kapazität, wo sonst schon immer eine verstärkte Nachfrage herrschte.