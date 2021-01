Die Busse der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH (Bodo) fahren ab dem 18. Januar bis zunächst 31. Januar weiter nach Ferienfahrplan. Das teilt das Verkehrsunternehmen mit. Der Schienenfahrplan bleibt ohne Veränderungen bestehen.

Die Umstellung der Fahrplandaten in den elektronischen Fahrplanauskunftssystemen in Web und App benötige in der Regel mehrere Tage, weswegen die Online-Fahrplanauskünfte am Montag nicht korrekt sein werden. Das Einspielen der Ferienfahrplandaten werde voraussichtlich Ende der kommenden Woche realisiert sein. Fahrgäste könnten jedoch online unter bodo.de im Seitenbereich „Linien & Fahrpläne“ alle aktuellen Fahrplantabellen abrufen.

Eine nachträgliche Rückgabe der Januarkarten im Listenverfahren sei aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich. Eine Schülermonatskarte (Listenverfahren) könne nur zum Vormonatsende zurückgegeben werden. Dies direkt oder postalisch bei der Schule oder postalisch beim zuständigen Schülerlisten-Center (Abrechnungsstellen). Die Freizeit- und Ferienregelung der Schülermonatskarten und damit ganztägige Netzgültigkeit werde bis zum 31. Januar verlängert.